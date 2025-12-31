miércoles 31  de  diciembre 2025
EEUU

Trump anuncia el retiro de tropas de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

Protestas, vandalismo y agresiones contra agentes federales de ICE se desataron por la política migratoria del gobierno de Trump

Oficiales de policía están flanqueados por miembros de la Guardia Nacional de California fuera del Edificio Federal durante una protesta en respuesta a las operaciones federales de inmigración en Los Ángeles, el 9 de junio de 2025.

Oficiales de policía están flanqueados por miembros de la Guardia Nacional de California fuera del Edificio Federal durante una protesta en respuesta a las operaciones federales de inmigración en Los Ángeles, el 9 de junio de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que retirará a las tropas de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, tras una serie de reveses legales a raíz de sus medidas en ciudades afectadas por la violencia y el crimen gobernadas por demócratas.

El republicano envió soldados a esas tres ciudades para lo que describió como una ofensiva contra la migración irregular y el crimen durante el primer año de su segundo mandato.

Lee además
Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, un ciudadano afgano que es el sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC.
ATENTADO

El afgano acusado de ataque a dos guardias nacionales en Washington se declara "no culpable"
Miembros armados de la Guardia Nacional patrullan en el National Mall cerca del Monumento a Lincoln en Washington, DC, el 26 de agosto de 2025.
Seguridad

Corte aprueba el despliegue provisional de Guardia Nacional en Washington

Los gobernantes locales del Partido Demócrata rechazaron estas medidas y las calificaron de un exceso autoritario, por lo que lanzaron una serie de desafíos legales.

La semana pasada, la Corte Suprema dictaminó que el gobierno no había aportado una base legal que justificara su despliegue en Chicago, el cual solo está permitido por el derecho estadounidense en circunstancias excepcionales.

"Estamos retirando a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar del hecho de que el crimen se ha reducido enormemente al tener a estos grandes patriotas en esas ciudades, y sólo por ese hecho", señaló este miércoles Trump en sus redes sociales, destacando que revisaría su decisión si el crimen aumentaba nuevamente en esas regiones.

El mandatario dijo que esas tres ciudades "habrían desaparecido si no fuera porque intervino el Gobierno federal". Protestas, vandalismo y agresiones contra agentes federales de ICE se desataron por la política migratoria del gobierno de Trump. "Es un crimen desenfrenado y protestas por sus deportaciones intensificadas de inmigrantes indocumentados".

"Volveremos, quizá en una forma mucho más diferente y más fuerte, cuando el delito vuelva a dispararse. ¡Es solo cuestión de tiempo!", añadió Trump.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

Temas
Te puede interesar

Tribunal Supremo bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.
Narcotráfico

Petro afirma que EEUU bombardeó fábrica de cocaína en puerto venezolano, un anuncio que hizo Trump

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados

Fuegos artificiales.  video
CELEBRACIÓN

Australia recibe el 2026 con el mayor espectáculo de fuegos artificiales de su historia

De acuerdo con datos oficiales más de un millón de personas en la Florida poseen armas de fuego.
SUCESO

Joven de 17 años muere en accidente con arma en joyería de Sawgrass Mills

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

Te puede interesar

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
SEGURIDAD

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CASA BLANCA

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

Erik Martin, de 45 años.
ARRESTADO

Accidente en Hialeah deja a un teniente de policía enfrentando cargos por conducir ebrio