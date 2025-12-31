Trump anuncia el retiro de tropas de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

Oficiales de policía están flanqueados por miembros de la Guardia Nacional de California fuera del Edificio Federal durante una protesta en respuesta a las operaciones federales de inmigración en Los Ángeles, el 9 de junio de 2025.

WASHINGTON — El presidente estadounidense, Donald Trump , anunció el miércoles que retirará a las tropas de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, tras una serie de reveses legales a raíz de sus medidas en ciudades afectadas por la violencia y el crimen gobernadas por demócratas.

El republicano envió soldados a esas tres ciudades para lo que describió como una ofensiva contra la migración irregular y el crimen durante el primer año de su segundo mandato.

Los gobernantes locales del Partido Demócrata rechazaron estas medidas y las calificaron de un exceso autoritario, por lo que lanzaron una serie de desafíos legales.

La semana pasada, la Corte Suprema dictaminó que el gobierno no había aportado una base legal que justificara su despliegue en Chicago, el cual solo está permitido por el derecho estadounidense en circunstancias excepcionales.

"Estamos retirando a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar del hecho de que el crimen se ha reducido enormemente al tener a estos grandes patriotas en esas ciudades, y sólo por ese hecho", señaló este miércoles Trump en sus redes sociales, destacando que revisaría su decisión si el crimen aumentaba nuevamente en esas regiones.

El mandatario dijo que esas tres ciudades "habrían desaparecido si no fuera porque intervino el Gobierno federal". Protestas, vandalismo y agresiones contra agentes federales de ICE se desataron por la política migratoria del gobierno de Trump. "Es un crimen desenfrenado y protestas por sus deportaciones intensificadas de inmigrantes indocumentados".

"Volveremos, quizá en una forma mucho más diferente y más fuerte, cuando el delito vuelva a dispararse. ¡Es solo cuestión de tiempo!", añadió Trump.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press