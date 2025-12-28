domingo 28  de  diciembre 2025
Política exterior

Trump se plantea que EEUU "quizás se ha convertido en la nueva ONU" fruto de los esfuerzos de paz

El mandatario denuncia que la institución internacional es un sistema ineficaz para detener conflictos, esto tras el alto el fuego entre Tailandia y Camboya

Personas desplazadas se reúnen para recibir ayuda en un campamento temporal después de evacuar debido a los enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Camboya y Tailandia en la provincia de Siem Reap, Camboya, el 10 de diciembre de 2025.

Personas desplazadas se reúnen para recibir ayuda en un campamento temporal después de evacuar debido a los enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Camboya y Tailandia en la provincia de Siem Reap, Camboya, el 10 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PALM BEACH — El presidente Donald Trump celebró este domingo el alto el fuego temporal entre Tailandia y Camboya, fruto de sus esfuerzos de mediación que han contribuido al cese de varios conflictos a lo largo del año y que, en general, abren la posibilidad de que Estados Unidos se haya convertido en un sustituto de Naciones Unidas en lo que a iniciativas de paz se refiere.

El mandatario felicitó a los líderes de Tailandia y Camboya por el alto el fuego acordado el día anterior para poner fin a los enfrentamientos fronterizos que han causado decenas de muertos.

Lee además
El presidente de Israel, Isaac Herzog.
DECLARACIONES

Presidente de Israel alerta de una emergencia global por el aumento del odio al judío
El presidente Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en EEUU.
EEUU

Netanyahu anuncia reunión con Trump en Florida para discutir segunda fase del acuerdo en Gaza

El inquilino de la Casa Blanca consideró que la decisión final fue "¡RÁPIDA Y DECISIVA, como deberían ser todas estas situaciones!". Añadió que Washington, que ha participado en los esfuerzos de mediación junto con China y Malasia, estaba "orgulloso de ayudar".

A partir de ahí, Trump volvió a insistir en que su labor como mediador ha conseguido detener "ocho guerras durante los últimos once meses", su habitual declaración cuando se refiere a sus logros de pacificador en política exterior.

Trump destaca entre sus logros haber puesto fin a conflictos como el del este de República Democrática del Congo, el de Armenia y Azerbaiyán o el que estalló este año entre India y Pakistán. En Medio Oriente, Israel sigue atacando Gaza casi diariamente a pesar del alto el fuego en vigor, mientras el Ejército israelí denuncia incursiones del grupo terrorista Hamás contra sus posiciones en el enclave palestino.

Trump, en cualquier caso, acabó concluyendo con una reflexión sobre la utilidad de Naciones Unidas al esgrimir que "quizás Estados Unidos se ha convertido en la verdadera ONU, que ha sido de muy poca ayuda en ninguno de estos casos, incluyendo el desastre actual entre Rusia y Ucrania".

"La ONU debe empezar a participar activamente en la PAZ MUNDIAL", afirmó el presidente norteamericano, que desde su primer mandato ha sido un profundo crítico de la institución internacional y de sus agencias.

Rubio celebra el alto el fuego

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, celebró el alto el fuego entre Tailandia y Camboya el sábado, llamando a ambas partes a "honrar inmediatamente este compromiso".

Al anunciar su acuerdo el sábado, Tailandia y Camboya se comprometieron a un cese el fuego, a congelar los movimientos de tropas y permitir que los civiles que viven en las zonas fronterizas regresen a sus hogares lo antes posible.

Tras la tregua, el principal diplomático de China, Wang Yi, recibió a los ministros de Exteriores de Camboya y Tailandia para dos días de conversaciones que comenzaron el domingo.

Wang dijo a su homólogo camboyano, Prak Sokhonn, que el alto el fuego "ha abierto el proceso de reconstrucción de la paz", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

"Ambas partes deben avanzar paso a paso para promover un alto el fuego integral y duradero" y "reconstruir la confianza mutua", añadió Wang.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

Temas
Te puede interesar

Ejército de Israel recibe su primer arma láser de defensa antiaérea, el sistema 'Rayo de Hierro'

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

Trump facilita que automotrices en EEUU bajen precios a vehículos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Declaración de impuestos.
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump

Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU el 19 de diciembre de 2025, muestra una imagen sin fecha del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi en un lugar no revelado, mientras el Departamento de Justicia comenzaba a publicar los esperados registros de la investigación del caso políticamente explosivo del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. 
EEUU

¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot abandona el Palacio del Elíseo en París después de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.
OBITUARIO

Brigitte Bardot, ícono del cine francés, muere a los 91 años

Venta de comestibles en puestos afuera del mercado municipal de Quinta Crespo en Caracas, Venezuela el 30 de septiembre de 2025.
CRISIS SOCIOECONÓMICA

Venezuela cierra 2025 en un "umbral hiperinflacionario" y con desesperanza de futuro

Te puede interesar

Autos nuevos fabricados en Estados Unidos.
CASA BLANCA

Trump facilita que automotrices en EEUU bajen precios a vehículos

Por Leonardo Morales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se dan la mano durante una conferencia de prensa tras las conversaciones en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025.
Negociaciones de paz

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

Vista parcial de un formulario de declaración de impuestos en EEUU.
CONTRIBUYENTES

IRS eleva los límites de aportes a planes de jubilación para 2026: ¿Quiénes podrán ahorrar más?

Declaración de impuestos.
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump