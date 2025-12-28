Trump se plantea que EEUU "quizás se ha convertido en la nueva ONU" fruto de los esfuerzos de paz

Personas desplazadas se reúnen para recibir ayuda en un campamento temporal después de evacuar debido a los enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Camboya y Tailandia en la provincia de Siem Reap, Camboya, el 10 de diciembre de 2025.

PALM BEACH — El presidente Donald Trump celebró este domingo el alto el fuego temporal entre Tailandia y Camboya, fruto de sus esfuerzos de mediación que han contribuido al cese de varios conflictos a lo largo del año y que, en general, abren la posibilidad de que Estados Unidos se haya convertido en un sustituto de Naciones Unidas en lo que a iniciativas de paz se refiere.

El mandatario felicitó a los líderes de Tailandia y Camboya por el alto el fuego acordado el día anterior para poner fin a los enfrentamientos fronterizos que han causado decenas de muertos.

El inquilino de la Casa Blanca consideró que la decisión final fue "¡RÁPIDA Y DECISIVA, como deberían ser todas estas situaciones!". Añadió que Washington, que ha participado en los esfuerzos de mediación junto con China y Malasia, estaba "orgulloso de ayudar".

A partir de ahí, Trump volvió a insistir en que su labor como mediador ha conseguido detener "ocho guerras durante los últimos once meses", su habitual declaración cuando se refiere a sus logros de pacificador en política exterior.

Trump destaca entre sus logros haber puesto fin a conflictos como el del este de República Democrática del Congo, el de Armenia y Azerbaiyán o el que estalló este año entre India y Pakistán. En Medio Oriente, Israel sigue atacando Gaza casi diariamente a pesar del alto el fuego en vigor, mientras el Ejército israelí denuncia incursiones del grupo terrorista Hamás contra sus posiciones en el enclave palestino.

Trump, en cualquier caso, acabó concluyendo con una reflexión sobre la utilidad de Naciones Unidas al esgrimir que "quizás Estados Unidos se ha convertido en la verdadera ONU, que ha sido de muy poca ayuda en ninguno de estos casos, incluyendo el desastre actual entre Rusia y Ucrania".

"La ONU debe empezar a participar activamente en la PAZ MUNDIAL", afirmó el presidente norteamericano, que desde su primer mandato ha sido un profundo crítico de la institución internacional y de sus agencias.

Rubio celebra el alto el fuego

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, celebró el alto el fuego entre Tailandia y Camboya el sábado, llamando a ambas partes a "honrar inmediatamente este compromiso".

Al anunciar su acuerdo el sábado, Tailandia y Camboya se comprometieron a un cese el fuego, a congelar los movimientos de tropas y permitir que los civiles que viven en las zonas fronterizas regresen a sus hogares lo antes posible.

Tras la tregua, el principal diplomático de China, Wang Yi, recibió a los ministros de Exteriores de Camboya y Tailandia para dos días de conversaciones que comenzaron el domingo.

Wang dijo a su homólogo camboyano, Prak Sokhonn, que el alto el fuego "ha abierto el proceso de reconstrucción de la paz", según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

"Ambas partes deben avanzar paso a paso para promover un alto el fuego integral y duradero" y "reconstruir la confianza mutua", añadió Wang.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP