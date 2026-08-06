Regreso a clases: Cómo ahorrar y encontrar todos los útiles escolares

MIAMI.- El regreso a clases representa uno de los mayores retos económicos del año para millones de familias en Estados Unidos. Entre útiles escolares, ropa, dispositivos electrónicos, alimentos y otros artículos esenciales, el inicio del nuevo ciclo escolar obliga a planificar las compras con mayor anticipación para evitar que el presupuesto se dispare.

De acuerdo con la Encuesta de Regreso a Clases 2026 de Deloitte, las familias gastarán en promedio 557 dólares por cada estudiante de kínder a duodécimo grado durante este año escolar. A ese desembolso se suma el incremento sostenido en los precios de los alimentos, lo que ha llevado a muchos hogares a buscar descuentos, comparar precios y priorizar únicamente las compras indispensables.

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Es por eso que los especialistas recomiendan elaborar un presupuesto antes de comenzar las compras, hacer una lista de prioridades y aprovechar las promociones disponibles para reducir el impacto económico.

Para Carmen Nestares, vicepresidenta de Prime para Estados Unidos y de Tecnología de Marketing en Amazon, la organización anticipada marca una diferencia.

"Aunque todavía estamos disfrutando del verano, sé que muchos de nosotros, como padres, también estamos pensando en el regreso a clases”, planteó. "Aunque todavía estamos disfrutando del verano, sé que muchos de nosotros, como padres, también estamos pensando en el regreso a clases”, planteó.

Y agregó: “Ya sea para mi hijo menor o para mi hijo que está en la universidad, Amazon me ofrece la oportunidad perfecta de ahorrar en todo lo que necesitan: desde computadoras portátiles, útiles escolares y ropa hasta productos esenciales de uso diario y artículos para la residencia universitaria".

Planificar antes de comprar

Uno de los principales consejos de los expertos en consumo es fijar un presupuesto individual para cada hijo y dividir los gastos por categorías, como útiles escolares, ropa, calzado, tecnología y alimentos.

También recomiendan elaborar una lista antes de salir de compras para evitar adquisiciones impulsivas y concentrarse únicamente en los productos realmente necesarios.

En el caso de Amazon, la empresa anunció descuentos de hasta 30% en útiles escolares, además de listas con los artículos más populares para estudiantes de diferentes niveles educativos y productos destinados a residencias universitarias. La plataforma también ofrece artículos para loncheras desde un dólar a través de Amazon Grocery.

Ahorros para estudiantes universitarios

Los estudiantes universitarios también cuentan con programas de descuentos específicos. Amazon informó que, hasta el 15 de septiembre, los miembros de Prime para Jóvenes Adultos, entre 18 y 24 años, podrán obtener un reembolso del 5% en efectivo en productos elegibles para el hogar, la cocina y la oficina, además de opciones de entrega de alimentos el mismo día.

Otra recomendación consiste en utilizar herramientas digitales que permitan comparar precios, revisar el historial de descuentos y recibir alertas cuando un producto reduzca su costo antes de realizar la compra.

Comprar hoy y ahorrar mañana

Los especialistas también aconsejan adquirir desde el inicio del año escolar aquellos productos de consumo frecuente, como meriendas, cereales, jugos, pastas y artículos básicos para el salón de clases, con el objetivo de aprovechar ofertas y evitar compras de último momento a precios más elevados.

Nestares resume esa estrategia con una recomendación:

"Buscar las mejores ofertas puede parecer abrumador, pero no tiene por qué serlo. Mi recomendación es sencilla: comienza temprano, prepara una lista, piensa en lo que tu familia realmente necesita y utiliza las herramientas disponibles para mantenerte al tanto de las ofertas".

Organización y marcas propias

La organización también se ha convertido en una prioridad para muchas familias con hijos pequeños.

Jeannette Reyes, expresentadora de noticias, madre y creadora bilingüe de contenido, explica que este año tiene un desafío adicional porque su hija comenzará la escuela en una nueva ciudad.

"Como mamá, la temporada de regreso a clases puede significar hacer malabares con horarios llenos de actividades, útiles escolares y una lista de compras que parece no terminar nunca. Este año es especialmente emocionante porque mi hija comenzará la escuela por primera vez en una ciudad nueva, así que estoy pensando aún más en cómo mantenerme organizada y aprovechar al máximo el presupuesto de nuestra familia".

Además de planificar las compras, Reyes recomienda considerar las marcas propias como una alternativa para reducir gastos en productos cotidianos.

"Las marcas propias de Amazon ofrecen una excelente relación calidad-precio para las familias que buscan aprovechar al máximo su presupuesto. ¿Mi truco favorito como mamá? Siempre reviso primero Amazon Saver porque hay muchísimos artículos que cuestan menos de cinco dólares".

La comunicadora también destaca la importancia de facilitar las compras para las familias hispanohablantes.

"También valoro que se pueda comprar a través de la aplicación de Amazon en español en Estados Unidos, lo que facilita aún más que los clientes hispanohablantes puedan buscar productos y comprar con confianza".

Con el aumento del costo de vida y la cercanía del nuevo curso escolar, la planificación, la comparación de precios y el aprovechamiento de promociones continúan siendo las principales herramientas para que las familias puedan afrontar el regreso a clases sin comprometer sus finanzas.

Consejos básicos para ahorrar este año escolar

Crea un presupuesto para cada hijo: Prepara una lista, divide los gastos por categorías y busca descuentos en útiles escolares, ropa, calzado, tecnología y alimentos. Los clientes de Amazon pueden encontrar descuentos de hasta un 30% en útiles escolares y, con las listas de los Top 100+ útiles escolares y los Top 100+ esenciales de dormitorio, es fácil encontrar todo lo necesario y aprovechar mejor el presupuesto, con la habilidad de filtrar por grado escolar y precio. Los clientes de Amazon Grocery también pueden encontrar productos imprescindibles para la lonchera desde $1. Al aprovechar estas ofertas, los padres pueden evitar compras impulsivas y ahorrar en productos que sus hijos ya conocen y disfrutan.

Aprovecha los ahorros para Adultos Jóvenes: Los miembros Prime para Adultos Jóvenes (de 18 a 24 años) disfrutan de todos los beneficios de una membresía Prime al 50% del costo. Además, desde ahora hasta el 15 de septiembre, pueden recibir un 5% de reembolso en efectivo en productos elegibles para el hogar, la cocina y la oficina. Amazon también ofrece entrega de alimentos el mismo día para estudiantes universitarios, con opciones desde $2.

Compras inteligentes: Alexa for Shopping puede ayudar a las familias a tomar decisiones con confianza y mantenerse al tanto de las oportunidades de ahorro al seguir las bajadas de precios, consultar el historial de precios, comparar productos y crear guías de compra personalizadas según sus necesidades.

Abastécete de productos esenciales: Planifica con anticipación y compra artículos que utilizarán durante todo el año escolar, desde alimentos favoritos para la lonchera y los productos básicos de la despensa, hasta los materiales para el salón de clases.

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