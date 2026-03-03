Puerto Rico ve "cada vez más cerca" convertirse en estado 51 de EEUU

El Capitolio de Puerto Rico, la Cámara Legislativa, en la imagen del 16 de mayo de 2017 en San Juan, Puerto Rico.

SAN JOSÉ. - La gobernadora de Puerto Rico , Jenniffer González-Colón, afirmó este martes que el Estado Libre Asociado “está más cerca” de convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos, al asegurar que la isla “ha demostrado ser un lugar estratégico” y que está preparada para esa transición.

“Hemos demostrado que queremos ser un estado y vamos a seguir luchando. Es la voluntad del pueblo”, expresó la mandataria durante su intervención en el Congreso de Estados Unidos, en el marco de la Segunda Cumbre de Igualdad y Estadidad de Puerto Rico. Allí recordó que los puertorriqueños han votado en cuatro plebiscitos a favor de la estadidad.

Béisbol Puerto Rico evalúa retirarse del Clásico Mundial 2026 por veto a sus estrellas de MLB

González-Colón señaló además que sostuvo una reunión hace dos semanas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque indicó que no revelaría detalles del encuentro, afirmó que “no voy a vulnerar la confidencialidad de mis conversaciones con él, pero puedo decir que, hasta ahora, todo lo que le he pedido me lo ha concedido”.

“Hablamos de muchas cosas, y lo voy a dejar ahí”, añadió.

La gobernadora, quien asumió el cargo el 2 de enero de 2025, es una de las principales figuras del movimiento estadista en la isla, que promueve que Puerto Rico se convierta en un estado de Estados Unidos y pueda ejercer derechos como el voto presidencial y contar con senadores y representantes con voto pleno en el Congreso.

"Voto federal"

Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos desde 1898. Sus residentes son ciudadanos estadounidenses, pero no cuentan con voto federal pleno.

González-Colón, quien considera la estadidad una “prioridad de política pública” y un “mandato democrático”, sostuvo que “los puertorriqueños estamos preparados para convertirnos en estado”.

Durante su visita al Congreso, pidió que se “respete el mandato de los votantes de Puerto Rico” y destacó que más de cinco millones de puertorriqueños residen en la nación continental, mientras que en la isla viven 2,8 millones de habitantes.

Asimismo, señaló que “lo ocurrido en Venezuela crea una oportunidad para Puerto Rico, dada la nueva situación en el Caribe”, y concluyó que “nuestro próximo paso es ser un estado de la nación”.

Finalmente, indicó que la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico fue clave en las operaciones dirigidas a capturar al dictador depuesto, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.

FUENTE: Con información EFE