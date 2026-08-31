Putin y Xi elogian su "cooperación estratégica" contra Occidente durante cumbre en Kirguistán

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se dan la mano durante una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Bishkek el 31 de agosto de 2026.

MOSCÚ — Los presidentes de China y de Rusia ensalzaron la relación bilateral este lunes durante una reunión en Kirguistán, donde tiene lugar una cumbre de días de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un bloque que busca contrarrestar la influencia de Occidente.

En el encuentro en la capital de Kirguistán, Biskek, también participan el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y los primeros ministros de India, Narendra Modi, y de Pakistán, Shehbaz Sharif, entre otros.

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El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó al reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, que "la cooperación estratégica entre Rusia y China constituye un modelo de relaciones entre Estados".

Rusia, con sus tropas empantanadas en la guerra en Ucrania, ha estrechado los vínculos con China, su principal comprador de crudo. Pekín nunca condenó la invasión iniciada en 2022 y que provocó un duro aislamiento internacional para Moscú.

¿Alianza contra Occidente?

Putin y Xi ya han aprovechado otras cumbres de la OCS para promover su visión de un mundo multipolar y presentar un frente unido contra Occidente.

Xi le expresó a Putin que está "feliz" de verlo y que los vínculos entre ambos países se han vuelto "más sólidos" y con perspectivas "aún más prometedoras".

"Es evidente que aumentó el nivel de incertidumbre e imprevisibilidad en el orden internacional", afirmó el presidente chino.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó a los medios rusos que los dirigentes, que se habían reunido por última vez en mayo en Pekín, solo abordaron el tema de la guerra en Ucrania "de pasada".

"Las innovaciones digitales, incluidas las tecnologías de inteligencia artificial, también están abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo económico de nuestros países", afirmó el mandatario ruso.

En los últimos meses, el Kremlin ha buscado reforzar su control sobre el ámbito digital, imponiendo cortes masivos e intermitentes de internet y restricciones a populares aplicaciones de mensajería.

El gobierno quiere que los rusos adopten la plataforma de mensajería Max, respaldada por el Estado, una aplicación sin cifrado similar a la plataforma china WeChat, lo que, según sus críticos, genera preocupaciones en materia de privacidad y espionaje.

Putin tiene previsto tener otra reunión bilateral con el presidente de Irán, otro país bajo duras sanciones de Estados Unidos, que intensificó los vínculos con Rusia desde que Moscú invadió Ucrania.

"La guerra no está en nuestro interés"

Desde Kirguistán, el presidente iraní aseguró que prolongar la guerra contra Estados Unidos no beneficia a su país, en un contexto de reanudación de las hostilidades tras un mes de relativa calma.

"Seguimos esforzándonos por encontrar un camino de acuerdo y comprensión, y consideramos que continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región", según Pezeshkian durante una reunión con el primer ministro indio.

"Creemos que la solución a los problemas existentes reside en el diálogo y la comprensión, y que todas las capacidades deben movilizarse para evitar la extensión de la inseguridad y el conflicto", añadió el mandatario tras más de seis meses de una guerra sin visos de terminar. Sin embargo, Irán cambia de versión cuando EEUU responde a sus ataques.

Estas declaraciones se producen tras los ataques estadounidenses contra la isla iraní de Larak.

Irán, por su parte, afirmó el lunes haber atacado con drones bases en Emiratos Árabes Unidos y en Jordania que, según Teherán, utilizan militares estadounidenses, y declaró que actuó en "legítima defensa".

En las últimas semanas se había registrado una calma relativa en Oriente Medio, aunque se produjeron ataques esporádicos, especialmente en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

Esta cumbre en Biskek se celebra en un momento en que algunos miembros, como Rusia e Irán, enfrentan conflictos bélicos y otros están enfrascados en guerras comerciales, como China e India, en medio de la ofensiva arancelaria de Estados Unidos.

Además, en el contexto del conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos está aumentando la presión económica sobre Irán y este mes impuso sanciones secundarias que buscan cercar a los socios económicos de Teherán.

FUENTE: Con información de AFP