lunes 31  de  agosto 2026
Política

Putin y Xi elogian su "cooperación estratégica" contra Occidente durante cumbre en Kirguistán

En la cumbre también participan el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y los primeros ministros de India, Narendra Modi, y de Pakistán, Shehbaz Sharif, entre otros

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se dan la mano durante una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Bishkek el 31 de agosto de 2026.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se dan la mano durante una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Bishkek el 31 de agosto de 2026.

AFP
Por Elena Moreno

MOSCÚ — Los presidentes de China y de Rusia ensalzaron la relación bilateral este lunes durante una reunión en Kirguistán, donde tiene lugar una cumbre de días de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un bloque que busca contrarrestar la influencia de Occidente.

En el encuentro en la capital de Kirguistán, Biskek, también participan el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y los primeros ministros de India, Narendra Modi, y de Pakistán, Shehbaz Sharif, entre otros.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Vladimir Putin durante su encuentro en Alaska.
SANCIONES

Senado de EEUU aprueba nuevo paquete de sanciones a Rusia
El gobernante de Rusia, Vladimir Putin (der.), estrecha la mano del dictador de Siria, Bashar Al Assad, durante su reunión en el Kremlin en Moscú el 24 de julio de 2024, según fotografía compartida por la agencia estatal rusa Sputnik el 25 de julio de 2024, 
EJECUCIÓN EN VILO

Rusia congela entrega del depuesto exdictador de Siria condenado a muerte por crímenes de lesa humanidad

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó al reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, que "la cooperación estratégica entre Rusia y China constituye un modelo de relaciones entre Estados".

Rusia, con sus tropas empantanadas en la guerra en Ucrania, ha estrechado los vínculos con China, su principal comprador de crudo. Pekín nunca condenó la invasión iniciada en 2022 y que provocó un duro aislamiento internacional para Moscú.

¿Alianza contra Occidente?

Putin y Xi ya han aprovechado otras cumbres de la OCS para promover su visión de un mundo multipolar y presentar un frente unido contra Occidente.

Xi le expresó a Putin que está "feliz" de verlo y que los vínculos entre ambos países se han vuelto "más sólidos" y con perspectivas "aún más prometedoras".

"Es evidente que aumentó el nivel de incertidumbre e imprevisibilidad en el orden internacional", afirmó el presidente chino.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó a los medios rusos que los dirigentes, que se habían reunido por última vez en mayo en Pekín, solo abordaron el tema de la guerra en Ucrania "de pasada".

"Las innovaciones digitales, incluidas las tecnologías de inteligencia artificial, también están abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo económico de nuestros países", afirmó el mandatario ruso.

En los últimos meses, el Kremlin ha buscado reforzar su control sobre el ámbito digital, imponiendo cortes masivos e intermitentes de internet y restricciones a populares aplicaciones de mensajería.

El gobierno quiere que los rusos adopten la plataforma de mensajería Max, respaldada por el Estado, una aplicación sin cifrado similar a la plataforma china WeChat, lo que, según sus críticos, genera preocupaciones en materia de privacidad y espionaje.

Putin tiene previsto tener otra reunión bilateral con el presidente de Irán, otro país bajo duras sanciones de Estados Unidos, que intensificó los vínculos con Rusia desde que Moscú invadió Ucrania.

"La guerra no está en nuestro interés"

Desde Kirguistán, el presidente iraní aseguró que prolongar la guerra contra Estados Unidos no beneficia a su país, en un contexto de reanudación de las hostilidades tras un mes de relativa calma.

"Seguimos esforzándonos por encontrar un camino de acuerdo y comprensión, y consideramos que continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región", según Pezeshkian durante una reunión con el primer ministro indio.

"Creemos que la solución a los problemas existentes reside en el diálogo y la comprensión, y que todas las capacidades deben movilizarse para evitar la extensión de la inseguridad y el conflicto", añadió el mandatario tras más de seis meses de una guerra sin visos de terminar. Sin embargo, Irán cambia de versión cuando EEUU responde a sus ataques.

Estas declaraciones se producen tras los ataques estadounidenses contra la isla iraní de Larak.

Irán, por su parte, afirmó el lunes haber atacado con drones bases en Emiratos Árabes Unidos y en Jordania que, según Teherán, utilizan militares estadounidenses, y declaró que actuó en "legítima defensa".

En las últimas semanas se había registrado una calma relativa en Oriente Medio, aunque se produjeron ataques esporádicos, especialmente en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

Esta cumbre en Biskek se celebra en un momento en que algunos miembros, como Rusia e Irán, enfrentan conflictos bélicos y otros están enfrascados en guerras comerciales, como China e India, en medio de la ofensiva arancelaria de Estados Unidos.

Además, en el contexto del conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos está aumentando la presión económica sobre Irán y este mes impuso sanciones secundarias que buscan cercar a los socios económicos de Teherán.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Robot humanoide chino rompe récord de 100 metros y supera la marca de Usain Bolt

La Corte Suprema da luz verde a Trump para construir el salón de baile en la Casa Blanca

Rubio se reúne con el representante de EEUU en Cuba para abordar la situación en la isla

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia
DOBLE RIESGO

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia

Labores de rescate tras la riada en Nepal. Las condiciones son adversas. El terreno es lodo y la neblina impede la visualización.     
REPORTE

Tragedia en Nepal, cifra de muertos supera los 900 y hay casi 5 mil desaparecidos

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto al portero Emiliano Martínez, número 23, tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026, disputado en el Miami Stadium de Miami Gardens, el 3 de julio de 2026. 
FÚTBOL

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina

El primer ministro de España, Pedro Sánchez, hace gestos mientras se dirige a los periodistas después de reunirse con el rey Felipe VI de España en el Palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca, España, el 29 de julio de 2026.
CRISIS MIGRATORIA

Pedro Sánchez cambia su discurso sobre Ceuta y descarta implicación de Marruecos

El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S se acerca. 
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU responderá a las nuevas acciones de un Irán asfixiado"

Te puede interesar

Liudmila Pérez-Labrada
MARCAS DE LUJO

Casa convertida en boutique escondía 2.300 artículos falsificados en Miami-Dade

Por Daniel Castropé
El jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer (i) saludando al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
Política

Rubio se reúne con el representante de EEUU en Cuba para abordar la situación en la isla

El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S se acerca. 
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU responderá a las nuevas acciones de un Irán asfixiado"

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia
DOBLE RIESGO

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia

Una funcionaria realiza pruebas al agua de mar en Florida
PRECAUCIÓN

Alerta sanitaria mantiene fuera del agua a bañistas en Crandon Park North en Miami