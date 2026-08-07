Senado de EEUU aprueba nuevo paquete de sanciones a Rusia

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Vladimir Putin durante su encuentro en Alaska.

WASHINGTON.- El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes, por amplia mayoría, un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que busca golpear especialmente la industria de los hidrocarburos, principal fuente de ingresos del Kremlin para financiar la guerra en Ucrania.

El proyecto deberá ser debatido ahora en la Cámara de Representantes, aunque no se prevé una votación antes de septiembre debido al receso legislativo de verano.

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La iniciativa contempla sanciones contra funcionarios rusos, oligarcas, instituciones financieras y la denominada "flota fantasma" utilizada por Moscú para eludir las restricciones internacionales sobre las exportaciones de petróleo.

Imposición de aranceles

Asimismo, facultaría al presidente Donald Trump para imponer aranceles de hasta el 500% a las importaciones procedentes de Rusia, incluidos el petróleo y el gas.

El texto también autoriza la aplicación de tarifas aduaneras de hasta el 100% a productos importados desde los principales compradores de hidrocarburos rusos, entre ellos China e India.

Los impulsores de la legislación sostienen que reducir los ingresos energéticos del Kremlin es clave para limitar la capacidad del presidente ruso, Vladimir Putin, de sostener la invasión de Ucrania.

"Esta ley nos acerca al fin del conflicto", afirmó el senador republicano Jim Risch, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Putin, entre los posibles sancionados

De convertirse en ley, el gobernante ruso figuraría entre las personas sujetas a sanciones, junto con otros altos funcionarios del Gobierno de Moscú.

La iniciativa lleva el nombre del fallecido senador Lindsey Graham, quien murió el pasado 11 de julio tras dedicar más de un año a reunir apoyos para el proyecto.

Poco antes de su fallecimiento, Graham anunció que había alcanzado un acuerdo con la Casa Blanca sobre una versión revisada del texto.

Por su parte, la senadora demócrata Jeanne Shaheen, integrante del Comité de Relaciones Exteriores, aseguró que la propuesta "golpea muy duramente los sectores energético y financiero de Rusia".

Rechazo de Moscú

La embajada de Rusia en Estados Unidos rechazó la iniciativa al considerar que "perjudica a la actual administración estadounidense".

El proyecto coincide con un aumento de la presión internacional sobre Moscú. El mes pasado, la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, aunque con un alcance más limitado que el planteado inicialmente tras las negociaciones entre los Estados miembros.

FUENTE: Con información de AFP