jueves 11  de  septiembre 2025
INMIGRACIÓN

Qué debe llevar un migrante con green card: ¿la tarjeta verde o el pasaporte de su país de origen?

La green card certifica que su portador tiene derecho a vivir y trabajar de forma legal y permanente en EEUU, pero no otorga ciudadanía ni pasaporte de EEUU

Imagen referencial

Imagen referencial

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una de las dudas más comunes entre los inmigrantes que logran obtener la green card en Estados Unidos es saber qué documento deben utilizar al momento de viajar al extranjero: ¿la tarjeta verde o el pasaporte de su país de origen?

Hasta que una persona no se convierte en ciudadano por medio de la naturalización, el único pasaporte válido para cruzar fronteras sigue siendo el de su país de origen.

Lee además
La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card
Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la green card certifica que su portador tiene derecho a vivir y trabajar de forma legal y permanente en EEUU, pero no otorga ciudadanía ni pasaporte estadounidense. Por ello, los residentes permanentes deben portar siempre un pasaporte válido de su país para poder viajar internacionalmente.

El Departamento de Estado también recuerda que la green card “no sustituye al pasaporte extranjero” y que, al momento de salir o regresar a Estados Unidos, los residentes deben presentar dos documentos obligatorios:

  • Su pasaporte vigente de su país de origen.
  • Su tarjeta de residencia permanente (green card).

La residencia

La confusión suele surgir porque muchos migrantes piensan que tener la green card los equipara a un ciudadano estadounidense. Sin embargo, solo quienes han completado el proceso de naturalización y han recibido el certificado de ciudadanía pueden solicitar y viajar con un pasaporte estadounidense.

En tanto, para los residentes permanentes, el procedimiento es claro: viajar siempre con el pasaporte de su nacionalidad y la green card. Además, al planear viajes internacionales, es recomendable revisar los requisitos de entrada del país de destino, ya que algunos gobiernos exigen visa incluso para residentes permanentes en EEUU.

La green card abre la puerta a la residencia y a numerosos derechos, pero no sustituye la nacionalidad ni los documentos de viaje. Hasta obtener la ciudadanía, el pasaporte extranjero seguirá siendo el documento fundamental para cruzar fronteras, acompañado siempre de la tarjeta de residencia que permite el regreso a Estados Unidos.

FUENTE: Con información de USCIS / Departamento de Estado

Temas
Te puede interesar

Los derechos a los que no tiene acceso un migrante con green card, pero sí un ciudadano estadounidense

La vergonzosa postura de demócratas en el Congreso por el asesinato político de Kirk

Acciones de Warner Bros. se disparan en Wall Street tras posible venta a Paramount

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.
POLÉMICA

Aseguran que fue filtrado otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle

Esta captura de pantalla de un video de Amy King muestra al activista juvenil e influencer conservador, Charlie Kirk, hablando durante un evento público en la Utah Valley University, minutos antes del crimen en su contra, en Utah, el 10 de septiembre de 2025.
¿Crimen dirigido?

Trump culpa a retórica de "la izquierda radical" el asesinato de joven activista

Te puede interesar

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla con periodistas.
WASHINGTON

La vergonzosa postura de demócratas en el Congreso por el asesinato político de Kirk

Por Leonardo Morales
Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Jacqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
HOMENAJE

Hialeah honra a víctimas del 11 de septiembre en el 24.º aniversario de los atentados

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
INVESTIGACIÓN

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk