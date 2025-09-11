Qué debe llevar un migrante con green card: ¿la tarjeta verde o el pasaporte de su país de origen?

MIAMI.- Una de las dudas más comunes entre los inmigrantes que logran obtener la green card en Estados Unidos es saber qué documento deben utilizar al momento de viajar al extranjero: ¿la tarjeta verde o el pasaporte de su país de origen?

Hasta que una persona no se convierte en ciudadano por medio de la naturalización, el único pasaporte válido para cruzar fronteras sigue siendo el de su país de origen .

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la green card certifica que su portador tiene derecho a vivir y trabajar de forma legal y permanente en EEUU, pero no otorga ciudadanía ni pasaporte estadounidense. Por ello, los residentes permanentes deben portar siempre un pasaporte válido de su país para poder viajar internacionalmente.

El Departamento de Estado también recuerda que la green card “no sustituye al pasaporte extranjero” y que, al momento de salir o regresar a Estados Unidos, los residentes deben presentar dos documentos obligatorios:

Su pasaporte vigente de su país de origen.

Su tarjeta de residencia permanente (green card).

La residencia

La confusión suele surgir porque muchos migrantes piensan que tener la green card los equipara a un ciudadano estadounidense. Sin embargo, solo quienes han completado el proceso de naturalización y han recibido el certificado de ciudadanía pueden solicitar y viajar con un pasaporte estadounidense.

En tanto, para los residentes permanentes, el procedimiento es claro: viajar siempre con el pasaporte de su nacionalidad y la green card. Además, al planear viajes internacionales, es recomendable revisar los requisitos de entrada del país de destino, ya que algunos gobiernos exigen visa incluso para residentes permanentes en EEUU.

La green card abre la puerta a la residencia y a numerosos derechos, pero no sustituye la nacionalidad ni los documentos de viaje. Hasta obtener la ciudadanía, el pasaporte extranjero seguirá siendo el documento fundamental para cruzar fronteras, acompañado siempre de la tarjeta de residencia que permite el regreso a Estados Unidos.

FUENTE: Con información de USCIS / Departamento de Estado