EEUU pide explicaciones sobre plan del gobierno de España para regularizar inmigrantes

MADRID. - El gobierno de EEUU solicitó a la Unión Europea (UE) explicaciones acerca del plan de España para la regularización extraordinaria de al menos medio millón de inmigrantes que se encuentran en ese país en forma irregular, y que ha generado reservas en la Comisión Europea por sus implicaciones más allá del ámbito nacional.

Según reportes de medios, un alto cargo de la administración Trump expresó por escrito la preocupación estadounidense a las instituciones europeas, por el impacto que puede ocasionar el decreto de Sánchez en la seguridad de todo el espacio Schengen.

Esta zona de Europa que abarca 29 países permanece sin controles fronterizos internos y que da acceso a más de 400 millones de personas a viajes, trabajo y residencia sin pasaporte.

La inquietud del gobierno de Trump es saber cómo el plan español de regularizar inmigración se ajusta al marco letal de la Unión Europea y cuáles efectos podría tener sobre la gestión de fronteras y la libre circulación dentro de Schengen, se informó.

EEUU pone la lupa en el plan de España

El plan de regularización extraordinaria, que el gobierno de España anunció en enero pasado y aprobó por la vía de real decreto ley, no exige contrato de trabajo para obtener papeles legales, y da permisos de residencia y de trabajo a los inmigrantes sin estatus legal con un mínimo de cinco meses en el país, pero que cumplan determinados requisitos.

"Hoy es un día histórico", dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al anunciar la medida que defendió como necesaria para “reconocer y dignificar” a la ola de inmigrantes que han ingresado a España en los últimos años y que pueden responder a las demandas del mercado laboral.

Sin embargo, varios funcionarios de la Comisión Europea consideran que no se ajusta a las “implicaciones de seguridad” al contradecir normas de la política migratoria común de la UE, mientras que sectores aseguran que la medida es una estrategia de Sánchez en beneficio del gobierno y que permite saltarse la separación de poderes en “casos urgentes”, según reportes.

El presidente Trump ha fortalecido desde enero, al tomar posesión del país, el plan de seguridad en EEUU poniendo énfasis en la migración y sus implicaciones en sus fronteras y en el hemisferio.

