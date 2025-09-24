Vicepresidente JD Vance: "Trump está cada vez más impaciente" con Rusia por Ucrania

El vicepresidente JD Vance habla sobre recortes de impuestos y apoyo a la aplicación de la ley en el Aeropuerto Regional Concord–Padgett el 24 de septiembre de 2025 en Concord, Carolina del Norte.

WASHINGTON — El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , advirtió el miércoles que el presidente Donald Trump está "cada vez más impaciente" con Moscú, un día después de que Washington endureciera su posición ante Rusia tras el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania .

Trump sugirió el martes en la ONU que Ucrania no solo podría recuperar todo el territorio que perdió militarmente ante Rusia, sino "incluso ir más allá".

"El presidente se está volviendo cada vez más impaciente con los rusos porque siente que no están aportando lo suficiente para poner fin a la guerra", dijo Vance a periodistas durante un viaje a Carolina del Norte.

"Si los rusos se niegan a negociar de buena fe, creo que será muy, muy malo para su país", añadió Vance.

"Cesen las matanzas"

En una reunión celebrada el miércoles por la mañana en Nueva York, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, pareció enfrentarse con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, al pedir que "cesen las matanzas" en Ucrania y exigir que Moscú "tome medidas significativas hacia una solución duradera", de acuerdo con el Departamento de Estado.

Lavrov respondió, según una nota del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, subrayando "el carácter inaceptable de los planes promovidos por Kiev y algunas capitales europeas destinados a prolongar el conflicto".

Más temprano, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había elogiado a Trump tras un cambio de postura sobre el conflicto, pero advirtió que la OTAN por sí sola no podía garantizar la seguridad de su país.

"Debido a que las instituciones internacionales son demasiado débiles, esta locura continúa. Incluso formar parte de la alianza militar de larga data (OTAN) no significa automáticamente que se esté a salvo", declaró Zelenski ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Zelenski hizo un balance positivo de su reunión que mantuvo el martes con Trump, quien ha descartado la membresía de Kiev en la OTAN.

"Tuvimos una buena reunión con el presidente Trump, y también hablé con muchos otros líderes fuertes, y juntos podemos cambiar muchas cosas", relató Zelenski.

"Por supuesto, estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que Europa ayude y, por supuesto, contamos con Estados Unidos", añadió.

La sugerencia de Trump de que Kiev podría ganar la guerra, con el apoyo de la Unión Europea y la OTAN, marcó un giro de 180º en la postura del mandatario estadounidense, luego de meses de afirmar que Ucrania no recuperaría franjas de territorio tomadas por Rusia.

Hasta ahora, Trump se había mostrado crítico con Zelenski. El republicano se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el 15 de agosto para tratar de poner fin a la invasión de Ucrania.

Riesgo en Moldavia

Zelenski advirtió también el miércoles del peligro que supondría para Europa perder influencia sobre Moldavia en favor de Rusia, lo que ya ha pasado con Bielorrusia y Georgia.

"Rusia está tratando de hacer con Moldavia lo que Irán hizo en su momento con el Líbano, y la respuesta global, una vez más, no es suficiente. Ya hemos perdido a Georgia en Europa... y, durante muchos, muchos años, Bielorrusia también ha ido avanzando hacia la dependencia de Rusia. Europa no puede permitirse perder también a Moldavia", afirmó el líder ucraniano.

Moldavia, una exrepública soviética, acudirá a las urnas el domingo, en momentos en que su presidenta, la proeuropea Maia Sandu, enfrenta una ola de videos falsos y otro tipo de desinformación vinculados a Rusia.

El líder ucraniano advirtió sobre el desarrollo de drones autónomos y vehículos aéreos no tripulados capaces de disparar a otros drones e infraestructuras sensibles.

"Ahora estamos viviendo la carrera armamentística más destructiva en la historia humana, porque esta vez incluye la inteligencia artificial", advirtió.

"Si el mundo no puede ni responder a todas las amenazas, y no hay una plataforma sólida para la seguridad internacional, ¿quedará algo de paz en la Tierra?", cuestionó.

FUENTE: Con informaciòn de AFP