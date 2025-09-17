miércoles 17  de  septiembre 2025
Antonio Banderas lanza "Godspell", un musical de paz y entendimiento

"Godspell, una nueva pasión" es una reposición dirigida por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón

El actor Antonio Banderas posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, el 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España).

Europa Press/Eduardo Parra
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Antonio Banderas ha presentado este martes su nuevo musical Godspell, una nueva pasión, que se podrá ver desde el 21 de enero de 2026 hasta el 1 de marzo en el Gran Teatro Pavón, nuevo nombre del espacio madrileño, que acogerá esta obra que, a través del Evangelio, habla de: "paz, entendimiento y antiviolencia".

"Es el momento perfecto para hacer esta obra porque está muy vigente todo lo que está pasando en el mundo. Son demasiados los conflictos que hay y demasiada la gente que está sufriendo. Y tener en un escenario la posibilidad de hablar y de reflexionar sobre eso es parte de nuestras obligaciones. Se puede luchar de muchas maneras y nosotros lo hacemos desde el escenario", ha comentado Antonio Banderas en el acto de presentación de la nueva temporada del Gran Teatro Pavón.

Godspell, una nueva pasión es una reposición dirigida por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, que llega a Madrid tras impresionar a Antonio Banderas en Málaga cuando tenía 14 años. "Me sorprendió muchísimo ver la pasión de Cristo representada por payasos. Era una cosa extraordinaria en los años 70", ha destacado.

El musical es el espectáculo estrella del Gran Teatro Pavón, como ha comentado el director de la entidad, Luis Álvarez, en una programación en la que también destaca Orlando, de Virginia Woolf, La zapatera prodigiosa, de Lorca, o La Dama Duende, de Calderón de la Barca.

En la categoría de espectáculos familiares, el Gran Teatro Pavón tendrá en escena No me toques el cuento, comedia musical y reivindicativa de cuatro princesas Disney, 666 y Lo mejor de Yllana, obras que combinan humor negro y sátira. En cuanto a comedia y teatro de texto, las obras que lleguen este año son Cádiz, Semen, El imitador, Swing machine orchestra, Goteras, La teoría de cuerdas, Yo solo quiero irme a Francia, Carmen, nada de nadie e Ilusión arte, nuevo espectáculo de magia de Jorge Blass.

"Cuando presentas una temporada estás lanzando el mensaje de que las compañías van a dejar un mundo mejor porque hay miles de personas que se van a ilusionar e inspirar", ha afirmado Luis Álvarez.

Por último, el director del Gran Teatro Pavón ha ensalzado el valor del mundo cultural para crear "un mundo libre". "La labor de la cultura es muchísimo mayor de lo que la gente cree. Un pueblo culto es un pueblo libre", ha concluido.

FUENTE: Europa Press

