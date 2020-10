Racionando el sueño americano

Esta revolución no solo promete que el gobierno se haga cargo de la atención médica y una educación gratuita. Su plan maestro es nacionalizar toda nuestra economía. Los demócratas sostienen que Medicare para todos, educación para todos, vivienda para todos y empleos para todos conducirán a la justicia económica y ambiental para todos.

Quieren hacernos creer que la escasez de carne y medicinas en Venezuela no puede ocurrir aquí. Elogian el programa de alfabetización de Cuba mientras ignoran el hecho de que su tecnología está congelada en un estado presocialista; y espero que estemos convencidos de que los estadounidenses de a pie, desesperados y luchando por salir adelante, en líneas de pan en todo el país son una imposibilidad en el siglo XXI.

Pero una economía impulsada de arriba hacia abajo por la cual el gobierno crea y raciona todo, desde la atención médica hasta la educación, y la distribución de empleos y viviendas es la definición del socialismo de mercado y el núcleo de lo que los extremistas y los demócratas han planeado para el pueblo estadounidense.

No hice XYZ solo para ser un participante voluntario en las ilusiones de los demócratas de una utopía prometida que nunca llegará. (Referencia familiar personal al venir a EEUU)

El racionamiento dictado por el gobierno de la atención médica, la vivienda y el empleo no conducirá a una atención médica de calidad, ni a viviendas seguras ni a mejores empleos. Examinemos por un momento qué tan bien les ha ido históricamente a los programas racionados por el gobierno que dictan opciones para las personas en este país.

Bernie Sanders-marzo 2020-ap.jpg El aspirante a la candidatura presidencial demócrata Bernie Sanders habla con la prensa el miércoles, 11 de marzo del 2020, en Burlington, Vermont. AP/Charles Krupa/Archivo

Atención médica racionada por el gobierno

No busque más allá del fracaso de nuestro gobierno federal en brindar atención médica adecuada a los más de nueve millones de Veteranos forzados al laberinto de hospitales y clínicas del VA. Los veteranos continúan luchando con poco acceso, mal servicio, sistemas operativos anticuados y procesos burocráticos. A pesar de los mejores esfuerzos de algunos representantes estadounidenses bien intencionados, el sistema sigue siendo un ejemplo de advertencia de cómo sería el racionamiento gubernamental de la atención médica para todos los estadounidenses si los demócratas tienen éxito en noviembre.

Vivienda racionada por el gobierno

Como señaló Howard Husock en The Atlantic el año pasado, “los defensores no se han desanimado por el hecho de que la violencia y la negligencia llevaron a la demolición de generaciones anteriores de viviendas públicas. Ni por las ratas, las fugas, el hongo y la pintura con plomo que ahora han puesto a la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, por demás, el mayor operador de viviendas públicas del país, bajo la supervisión de un monitor federal. ‘¿Quién supervisará al gobierno federal si los demócratas son exitosos en su intento de gastar 2,5 billones de dólares para construir casi diez millones de nuevas viviendas públicas racionadas por el gobierno?

Trabajos racionados por el gobierno

El programa Jobs for All de Sanders se basa en las promesas equivocadas de atención médica racionada por el gobierno, cuidado infantil gratuito para todos y el Green New Deal, un programa que permite al gobierno racionar todo, desde cuánto conducimos hasta los tipos de alimentos que comemos. Piense en eso por un minuto. ¿Qué tipo de trabajos están disponibles a $15 la hora en las industrias de la construcción, la salud y el cuidado de niños? Esta fantasía defectuosa impulsada por el socialismo de mercado le garantiza un trabajo cavando zanjas, fregando pisos de hospitales y cambiando pañales. Eso no es una crítica al honesto trabajo diario que ofrecen estos trabajos, sino más bien una verificación de la realidad para el joven de 19 años que idealiza los beneficios del socialismo sin tener en cuenta la aniquilación de la opción y la libertad de acción.

Aprecio el optimismo de nuestros jóvenes por un mundo donde a nadie le haga falta nada, pero me estremezco ante la noción de que muchos están dispuestos a intercambiar las infinitas oportunidades que tienen frente a ellos por el cuento de hadas que les venden los vendedores de aceite de serpiente disfrazados de salvadores.

El partido Demócrata está tratando de racionar el sueño americano, y restringir cuánto deberían atreverse nuestros hijos a lograr. Nos piden que pongamos nuestra fe y nuestro sustento en manos del gobierno en lugar de unos a otros; que cambiemos el trabajo duro por dádivas racionadas por el gobierno, y logros por obediencia. Están tratando de convencernos de que Estados Unidos, el mayor experimento de la historia del mundo, ha fracasado.

Alguien debe recordarles a los demócratas de hoy que la uniformidad prescrita no es igualdad, limitar el potencial no es libertad, y demonizar los logros no es justicia.