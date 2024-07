Reacción del presidente Petro por supuesto video con mujer trans atiza polémica

Las opiniones de los usuarios han estallado las redes sociales asegurando que se trata de Petro. Sin embargo, lo único confirmado hasta ahora es que este se encontraba en la ciudad de Panamá para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente panameño, Raúl Mulino.

Los usuarios comparaban en las redes una foto que el mandatario se sacó con un ciudadano por las calles de la capital panameña. Vestía la misma camisa y la misma gorra que el hombre que camina tomado de la mano de una mujer que no es su esposa.

Sin confirmar su veracidad, Petro reaccionó a uno de los cientos de comentarios que se burlaba de su supuesta compañía, afirmando "yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica. Porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano", escribió el presidente en su cuenta de X.

Petro atacó a quienes, según su juicio, no respetan la intimidad de las personas y, además, tienen graves expresiones discriminatorias homofóbicas.

“Siempre he considerado que la intimidad es la ‘última ratio’ de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera. Pero estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria ,deben ser rechazadas por el presidente", añadió.

Pero la publicación del mandatario, que probablemente perseguía apagar la ola de comentarios, no lo logró. Las críticas y los comentarios alrededor de la supuesta infidelidad durante un viaje oficial en representación del gobierno colombiano, y del uso de los recursos del Estado provenientes de los contribuyentes, han invadido las redes sociales. Los memes con distintos mensajes y humorísticos, tampoco se han hecho esperar.

Más incógnitas

Por otra parte, los internautas han afirmado que la mujer con la que se observa al presidente colombiano en una relación romántica es la presentadora trans colombiana Linda Yepes, con quien se puede ver en el video tomado de la mano y sonriendo amorosamente.

Luego del escándalo en el que fue señalada, Yepes ofreció una entrevista sobre el tema en el programa Despierta América de Univisión, en la que no confirmó que fuese ella y aseguró que ya se habían comunicado con ella desde Presidencia tras la publicación del video.

"El equipo de Presidencia no me deja que dé detalles, estuve en Panamá, pero no puedo decir si soy o no la del video. Voy a estar aquí dispuesta para ustedes para cuando me permitan hablar", añadió en sus declaraciones, que lejos de aclarar la supuesta infidelidad, ha causado mayores reacciones en las redes sociales.

"Todavía no puedo dar los detalles, no puedo dar una respuesta concreta porque estoy recibiendo amenazas", enfatizó la animadora.

Gustavo Petro tomando foto Un hombre que presuntamente es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le toma una foto a una mujer supuestamente transgénero con quien se le observa en un video caminando y tomados de la mano. Captura de video/Redes sociales.

Seguidores de Petro cuestionan la veracidad del video

Los seguidores del mandatario cuestionan la veracidad del video; pero otros no tienen duda de que se trata del mandatario colombiano, por el físico, la ropa que usaba ese día, y los escoltas; mientras otros se preguntan quién es la acompañante y si el material habría sido manipulado o generado mediante inteligencia artificial.

En medio del debate, algunos medios de comunicación han consultado a expertos para verificar la autenticidad del video.

El experto en Inteligencia Artificial, Antonio Martínez, dijo en entrevista con el programa Al Rojo Vivo de Telemundo, que considera que el video no es un montaje ni fue creado con Inteligencia Artificial, debido a la secuencia de las imágenes. Sin embargo, asegura que no puede confirmar si se trata del presidente Petro y la presentadora Linda Yepez.



“No creo que sea un video generado con Inteligencia Artificial, porque esta tecnología no es tan consistente para realizar un video como este”, dijo.



Martínez detalló que “los videos con inteligencia artificial se caracterizan porque aparecen y desaparecen cosas, pero en esta video no me parece que sea así. En los videos creados con IA se utiliza una imagen clara de los rostros que están siendo reemplazados y en este caso es un video borroso”.

Mientras, la oposición colombiana aprovechó la oportunidad para cuestionar nuevamente la relación de Petro con su esposa Verónica Alcocer, señalando ausencias públicas recientes de la pareja y esparciendo rumores sobre una posible infidelidad.

Por su parte, los partidarios y defensores del Petro señalan que es otra estrategia de los opositores para desestabilizar y dañar la imagen del actual presidente de Colombia, que está a punto de cumplir 2 años en el poder.

No hay pronunciamiento oficial

Entre tanto, desde la Casa de Nariño no se ha hecho ningún pronunciamiento oficial sobre la situación, la única reacción ha sido la de Petro ante la avalancha de comentarios.

Llama la atención el silencio por parte del gobierno colombiano, ya que si realmente se tratara de un video falso, la obligación de la presidencia sería pronunciarse desmintiendo la autenticidad del mismo.

@Lydr05

FUENTE: Con información de Infobae y El Colombiano