Redirigiendo la ayuda exterior de EEUU: Una estrategia para la seguridad en las Américas

El plan de la administración Trump de reasignar 1.800 millones de dólares en ayuda exterior —con 400 millones dirigidos a América Latina— representa una oportunidad poco común. Durante demasiado tiempo, la ayuda estadounidense se ha dispersado en proyectos con poco impacto en la seguridad nacional. Este cambio de política debe mantenerse disciplinado: cada dólar redirigido debe debilitar a los regímenes autoritarios, interrumpir las redes de los carteles, contrarrestar la influencia china y hacer más seguro a Estados Unidos. Cualquier cosa menos es un desperdicio.

Atacar el nexo cartel-Estado (Venezuela, Cuba, Nicaragua).

Contrarrestar la influencia china mediante financiamiento alternativo y resiliencia en infraestructura.

Bloquear la logística narco-terrorista (interdicción marítima y aérea).

Confrontar las campañas de desinformación autoritaria.

Fortalecer instituciones y desarrollar la capacidad de los socios en gobernanza, enjuiciamiento y cumplimiento.

1. Atacar el nexo cartel-Estado

El Cartel de los Soles de Venezuela, designado como Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT) en julio de 2025 (U.S. Treasury, 2025), demuestra cómo el poder estatal se fusiona con el crimen organizado. El régimen Ortega-Murillo en Nicaragua y los servicios de inteligencia de Cuba también se benefician del narcotráfico, la minería ilícita y el tráfico humano. La ayuda debe destinarse a investigaciones listas para sanciones, rastreo financiero y procesos judiciales.

2. Contrarrestar la influencia de China en América Latina

China ha expandido su presencia mediante préstamos, acceso a puertos e infraestructura de telecomunicaciones. La Declaración de Postura de SOUTHCOM 2025 advierte que los proyectos de Pekín crean riesgos de seguridad a largo plazo (SOUTHCOM, 2025). La ayuda estadounidense debe:

Proporcionar alternativas transparentes al financiamiento de infraestructura y puertos de la RPC.

Ayudar a los gobiernos a auditar y renegociar términos de préstamos depredadores.

Proteger redes digitales contra proveedores de telecomunicaciones controlados por la RPC.

3. Bloquear la logística narco-terrorista

La cocaína, precursores de fentanilo y armas circulan a través de corredores marítimos y aéreos protegidos por regímenes. La acusación del DOJ contra Nicolás Maduro y altos funcionarios resalta la profundidad de esta convergencia entre Estado y crimen (DOJ, 2020). La ayuda redirigida debe:

Ampliar la inteligencia de interdicción marítima y aérea para el JIATF-South.

Desplegar radares, drones y sensores en puntos estratégicos del Caribe.

Apoyar células de pronóstico rápido para socios de interdicción.

4. Confrontar la desinformación autoritaria

Cuba, Venezuela y Nicaragua amplifican propaganda hostil con apoyo de Rusia, China e Irán. La ayuda debe financiar:

Un centro de monitoreo de desinformación en español.

Programas que fortalezcan la resiliencia de los medios independientes.

La integración del rastreo de desinformación con sanciones y defensa cibernética.

5. Fortalecer instituciones y desarrollar la capacidad de los socios

Los regímenes autoritarios prosperan con la corrupción. La ayuda debe fortalecer la resiliencia institucional y empoderar a los aliados. La GAO ha documentado debilidades en la supervisión de la lucha antidrogas (GAO, 2024). Los fondos redirigidos deben:

Capacitar a funcionarios de aduanas, puertos y adquisiciones para detectar corrupción.

Apoyar a auditores y fiscales que manejen crímenes financieros complejos.

Ofrecer entrenamiento en OSINT y cumplimiento para fiscales, guardias costeras y bancos.

Construir capacidad de interdicción marítima y aérea en países socios.

Conclusión

Este debate no trata de cuánto gasta EEUU, sino de cómo se usa la ayuda. Los recursos redirigidos deben:

Interrumpir las economías cartel-Estado.

Contrarrestar la influencia china y autoritaria.

Detener los flujos de cocaína y fentanilo en su origen.

Fortalecer a los socios contra la corrupción.

Cada dólar debe debilitar a los adversarios y proteger a las familias estadounidenses —o está desperdiciado. La ayuda redirigida no debe usarse para proyectos partidistas o ideológicos. Es un arma estratégica de defensa nacional, y la seguridad de Estados Unidos depende de ello.

Fuentes

Atlantic Council. (2020). Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina. https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-regimes-illicit-activities-a-threat-to-democracy-in-venezuela-and-security-in-latin-america/

International Crisis Group. (2020). Desorden en la frontera: Mantener la paz entre Colombia y Venezuela (Informe No. 84). https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/colombia-venezuela/084-disorder-border-keeping-peace-between-colombia-and-venezuela

Departamento de Justicia de EE.UU. (2020, 26 de marzo). Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos acusados de narcoterrorismo. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. (2024, abril). Control de drogas: El Departamento de Defensa debería mejorar la coordinación y la rendición de cuentas en los esfuerzos de lucha contra el narcotráfico. https://www.gao.gov/products/gao-24-106281

Departamento del Tesoro de EE.UU. (2025, 25 de julio). El Tesoro sanciona al cartel venezolano encabezado por Maduro. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0207

Comando Sur de EE.UU. (2025). Informe de postura ante el Congreso. https://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/2025_SOUTHCOM_Posture_Statement_FINAL.pdf?ver=5L0oh0wyNgJ2_qzelc6wKQ%3D%3D

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).