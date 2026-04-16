jueves 16  de  abril 2026
Migración

Tres congresistas republicanos de Miami apoyan el TPS para haitianos en la Cámara de Representantes

Los legisladores María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, se unieron a los demócratas que impulsaron el proyecto

Los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez en rueda de prensa

Los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez en rueda de prensa

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Migrantes haitianos.

Migrantes haitianos.

AP/FERNANDO LLANO
Congresistas republicanos de Florida apoyan papel de EEUU en Venezuela.&nbsp;

Congresistas republicanos de Florida apoyan papel de EEUU en Venezuela. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Cámara Baja de EEUU aprobó este jueves una legislación para extender por tres años el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes haitianos, en una votación marcada por el apoyo de tres congresistas republicanos cubanoestadounidenses del sur de Florida, que rompieron filas con su partido.

Los legisladores María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, que buscan la reelección en noviembre próximo por distritos del sur de Florida, con gran población haitiana, se unieron a los demócratas que impulsaron el proyecto.

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Sin embargo, la medida enfrenta ahora la votación en el Senado, también de mayoría republicana, y requerirá para convertirse en ley la firma del presidente Donald Trump, quien ha impulsado eliminar esa protección.

Miles de beneficiarios

La iniciativa, que protegería de la deportación a hasta 350.000 haitianos, obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a designar a Haití para el TPS, lo que permitiría a los beneficiarios permanecer en el país y obtener autorización de trabajo.

El proyecto fue aprobado por 224 votos a favor y 204 en contra, con 10 republicanos sumándose a todos los demócratas.

La votación se produce en un contexto de tensión, ya que la Administración de Trump intentó poner fin a este estatus para los haitianos en el verano pasado, pero la medida fue bloqueada por un juez federal, posteriormente suspendida de forma indefinida en febrero tras una apelación del Gobierno, y el caso se encuentra a la espera de revisión por la Corte Suprema este mes.

El TPS permite a ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres naturales u otras condiciones inseguras vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.

FUENTE: Con información de EFE

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