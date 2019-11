Republicanos y demócratas opinan diferente sobre la prensa

Los republicanos también son más propensos a dejar a la prensa sola. Aunque que el 72% de los demócratas dice que los periódicos locales son vitales y deben preservarse incluso si están fallando financieramente, el 76% de los republicanos dice que son como cualquier otro negocio y que si no pueden sortear la tormenta, mal por ellos.

"No me sorprende ver el nivel de polarización en general que hay sobre cualquier cosa que tenga que ver con los medios", dijo Sam Gill, vicepresidente de comunidades e impacto y asesor especial de la John S. and James L. Knight Foundation.

Es más probable que los republicanos vean a los medios como hostiles y parciales, además de tener una profunda sospecha hacia la participación del gobierno en el discurso público, de acuerdo con Gill.

Los medios locales han sufrido durante las últimas dos décadas, ya que los lectores y anunciantes encontraron alternativas en línea. Más de 2.000 periódicos locales en Estados Unidos han cerrado desde 2004, según la Universidad de Carolina del Norte.

Algo que impide frenar esa tendencia es la falta de conocimiento: el estudio de The Knight/Gallup descubrió que 56% de los estadounidenses cree erróneamente que a las organizaciones de noticias locales les va bien económicamente.

Pero también hay señales positivas. La encuesta encontró que casi 60% de los estadounidenses considera que los periódicos son un símbolo importante de orgullo cívico, y 86% opina que todos deberían tener acceso a las noticias locales.

Por otra parte, la cantidad de personas que apoyan las noticias ha disminuido. La encuesta indicó que el 30% de los adultos dicen que pagan una tarifa mensual o anual a una fuente de noticias. Casi la mitad que dijo haberse suscrito a una fuente de noticias en su vida ya no lo hace, y el 44% dejó de pagar al menos un tipo de suscripción en los últimos cinco años.

Las organizaciones realizaron dos encuestas durante el verano que incluyeron a 1.701 personas elegidas por muestreo aleatorio para formar parte de un panel de Gallup. El margen de error es más o menos 3 puntos porcentuales.