La empresa farmaceútica Breckenridge Pharmaceutical, Inc. informó del retiro voluntario de un lote de cápsulas de liberación prolongada de clorhidrato de propranolol . Las cápsulas blancas de 60 mg son fabricadas por Adare Pharma y podrían contener fragmentos de metal.

El medicamento retirado del mercado que buscan los consumidores corresponde a un lote de cápsulas de 60 mg. La compañía anunció el retiro del mercado a nivel nacional el 16 de noviembre debido a que las cápsulas podrían contener metal, según su aviso de retiro . Otras concentraciones, otros lotes y las tabletas de propranolol de liberación inmediata no están incluidas en este retiro.

Declaración de riesgo

Según el boletín emitidio por la empresa el uso del producto del lote afectado podría causar laceraciones en los tejidos blandos de la cavidad oral, el esófago, el estómago o el intestino. El lote afectado contenía un material intermedio que se sospecha es la fuente de la contaminación por metales identificada en un lote aparte que no se comercializó. Hasta la fecha, Breckenridge no tiene conocimiento de ningún evento adverso que se considere relacionado con este retiro del mercado. El producto del lote afectado, objeto de este retiro, se distribuyó a nivel nacional a mayoristas y farmacias entre el 26 de octubre de 2026 y el 4 de noviembre de 2026.

Consulte la etiqueta para obtener todos estos detalles del aviso de retirada :

Producto: Cápsulas de liberación prolongada de hidrocloruro de propranolol, USP, 60 mg

Distribuidor: Breckenridge Pharmaceutical (fabricado por Adare Pharma Solutions)

Frasco: 100 cápsulas

NDC: 51991-817-01

Lote: PK25110035

Caducidad: mayo de 2029

Según la etiqueta del producto de la FDA en DailyMed , la cápsula de 60 mg de Breckenridge es blanca y opaca, con "60" impreso en la tapa y "RD203" en el cuerpo. Este aspecto se aplica a todos los lotes, por lo que no puede indicar por sí solo si el suyo ha sido retirado del mercado.

Qué se recomienda

Los consumidores deben dejar de consumir inmediatamente el producto del lote afectado por este retiro del mercado y consultar a su médico o profesional de la salud para obtener asesoramiento médico e instrucciones sobre el producto de reemplazo. Asimismo, deben devolver cualquier porción no utilizada del producto afectado a la farmacia donde lo adquirieron.

Los consumidores deben dejar de consumir inmediatamente el producto del lote afectado por este retiro del mercado y consultar a su médico o profesional de la salud para obtener asesoramiento médico e instrucciones sobre el producto de reemplazo. Asimismo, deben devolver cualquier porción no utilizada del producto afectado a la farmacia donde lo adquirieron. Los consumidores deben ponerse en contacto con su médico o profesional sanitario si han experimentado algún problema que pueda estar relacionado con la toma o el uso de este producto.

Los mayoristas, farmacias y otros minoristas deben verificar el inventario del lote retirado, poner en cuarentena cualquier producto afectado y no distribuirlo ni dispensarlo. Las entidades que hayan distribuido el producto deberán notificar a sus subcuentas a nivel minorista.

Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con este retiro del mercado, comuníquese con Qualanex, el proveedor de servicios de retiro del mercado designado por Breckenridge, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este:

Teléfono: 1-855-736-0807 (Inglés)

Correo electrónico: [email protected]