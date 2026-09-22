martes 22  de  septiembre 2026
VENEZUELA

Exalcalde venezolano lleva casi ocho meses detenido por ICE pese a aceptar su deportación

Carlos García fue trasladado a Luisiana para ser enviado a Ecuador pero, según su esposa, fue bajado del avión antes de concretarse el traslado

Carlos García, exalcalde de Mérida, perseguido político del régimen chavista.

Carlos García, exalcalde de Mérida, perseguido político del régimen chavista.

Captura de pantalla @Carlosgarc1a
Por Valeria Montero

MIAMI.- Casi ocho meses después de ser detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos, el exalcalde venezolano Carlos García continúa bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras su familia intenta obtener respuestas sobre una deportación a Ecuador que finalmente no se concretó.

García fue detenido el 23 de enero durante una cita rutinaria de control migratorio en Ohio, donde residía junto con su esposa y sus hijos. El exalcalde había solicitado asilo en Estados Unidos y, posteriormente, las autoridades migratorias plantearon su deportación a Ecuador.

Lee además
María Corina Machado viajó a Chile a la toma de posesión del presidente Rodrigo Katz
POLÍTICA

María Corina Machado respalda propuesta de elecciones en Venezuela para el 24 de julio de 2027
Carlos Sánchez Berzain
OPINIÓN

Del terrorismo de Estado al Estado de derecho en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia

La nueva información sobre su situación fue divulgada por el periodista Sergio Novelli, quien conversó con Gabriela Duarte, esposa de García y vocera de su caso. Según su relato, el prolongado proceso migratorio y el deterioro de la salud del exalcalde llevaron a este a desistir de la apelación y aceptar la deportación.

Casi 20 kilos menos y dos hospitalizaciones

En un mensaje difundido por Novelli, el periodista señaló que García lleva "casi ocho meses detenido por ICE", ha perdido "cerca de 20 kilos" y ha sido hospitalizado en dos oportunidades

Duarte también explicó que durante estos meses la defensa presentó recursos y solicitudes de fianza, pero estos fueron rechazados. Ante el tiempo transcurrido y el deterioro de su estado de salud, García decidió abandonar su apelación y aceptar ser enviado a Ecuador, según el testimonio de su esposa.

La decisión representó un cambio en la estrategia del exalcalde, quien inicialmente buscaba continuar su proceso de protección migratoria en Estados Unidos.

Lo trasladaron a Luisiana para deportarlo

Después de desistir de la apelación, García fue trasladado desde Ohio hasta Luisiana para concretar su salida del territorio estadounidense.

De acuerdo con Duarte, el exalcalde llegó a estar preparado para abordar el vuelo que lo llevaría a Ecuador. Sin embargo, cuando se encontraba listo para abandonar Estados Unidos, fue bajado del avión y la deportación quedó suspendida.

La familia asegura que hasta ahora no ha recibido una explicación clara sobre las razones por las que el procedimiento fue interrumpido.

"Hay una incertidumbre grande; no entendemos. Si ya tenía un proceso, no se termina de ejecutar", afirmó Duarte, según el testimonio difundido por Novelli.

La familia exige respuestas

La esposa del exalcalde señaló que sus familiares han enviado comunicaciones a las autoridades migratorias estadounidenses para conocer qué ocurrió con la deportación y cuál es la situación actual del detenido.

"Estamos en una incertidumbre constante", manifestó Duarte, quien también alertó sobre el impacto que la prolongada ausencia de García ha tenido sobre sus dos hijos.

"Carlos ya retiró su apelación. Si el Gobierno decidió deportarlo y él aceptó esa decisión, deben ejecutar el traslado sin más demora. Mantenerlo detenido prolonga innecesariamente el sufrimiento de él", denuncian sus familiares.

García, abogado y dirigente del partido opositor Primero Justicia, fue alcalde del municipio Libertador de Mérida entre 2013 y 2017. Ese último año abandonó Venezuela después de que el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo ordenara su destitución y le impusiera una condena de 15 meses de prisión. Según antecedentes publicados sobre el caso, la decisión estuvo relacionada con las protestas antigubernamentales de 2017.

Tras salir de Venezuela, García permaneció primero en Colombia y posteriormente llegó a Estados Unidos con su familia. Allí inició su proceso migratorio y cumplió con las citas periódicas de control antes de su detención en enero.

Ahora, después de casi ocho meses bajo custodia, la situación permanece sin una resolución definitiva: García aceptó su deportación a Ecuador, fue trasladado a Luisiana y llegó a estar a bordo del avión que debía sacarlo de Estados Unidos, pero el procedimiento fue interrumpido.

Mientras la familia espera una explicación de las autoridades, el exalcalde continúa detenido y sus allegados vuelven a plantear la misma pregunta que, según Novelli, resume la incertidumbre del caso: ¿por qué García sigue bajo custodia y cuándo terminará finalmente este proceso?

FUENTE: Con información de AlbertoNews/ Sergio Novelli/Impacto Venezuela/El Pais/Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

Delcy en la ONU: La representación usurpada de una Venezuela reprimida

Javier Farías, entre la música, el cine y las historias poco comunes

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en Nueva York en privado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

Diosdado Cabello confirma: excarcelación de presos políticos no ha sido tema en diálogo con oposición

El presidente Donald Trump durante su discurso en las Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2026.
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Las hermanas has ash se presentan en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 20 de julio 2023 en la vigésima edición de Premios Juventud.
MÚSICA

Ha*Ash anuncia la gira "No Me Hablen de Amor" por Norteamérica

La interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente estadounidense Donald Trump.
ACERCAMIENTOS

La Casa Blanca asegura que primer encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez será informal y breve

Imagen referencial
PATRÓN METEOROLÓGICO

Lluvias amenazan con agravar inundaciones urbanas en el sur de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, en una foto montaje. 
Política

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en Nueva York en privado

Por Julián Varela
Annette Taddeo, exsenadora estatal y candidata demócrata a directora financiera de Florida
LLAMADO

Líderes y activistas piden a Doral revocar acuerdo con ICE, alcaldesa responde

El presidente Donald Trump durante su discurso en las Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2026.
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado de EEUU en el sur de la Florida
ASAMBLEA GENERAL

EEUU lleva a la ONU agenda de soberanía, comercio y ofensiva contra cárteles

Vista general del espacio donde más de un centenar de detenidos habrían permanecido durante varios días, según la denuncia presentada al Congreso.                
INMIGRACIÓN

Presunto hacinamiento y falta de higiene en sede de ICE en Miramar, a partir de fotos filtradas