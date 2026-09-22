Exalcalde venezolano lleva casi ocho meses detenido por ICE pese a aceptar su deportación

MIAMI.- Casi ocho meses después de ser detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos, el exalcalde venezolano Carlos García continúa bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras su familia intenta obtener respuestas sobre una deportación a Ecuador que finalmente no se concretó.

García fue detenido el 23 de enero durante una cita rutinaria de control migratorio en Ohio, donde residía junto con su esposa y sus hijos. El exalcalde había solicitado asilo en Estados Unidos y, posteriormente, las autoridades migratorias plantearon su deportación a Ecuador.

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La nueva información sobre su situación fue divulgada por el periodista Sergio Novelli, quien conversó con Gabriela Duarte, esposa de García y vocera de su caso. Según su relato, el prolongado proceso migratorio y el deterioro de la salud del exalcalde llevaron a este a desistir de la apelación y aceptar la deportación.

Casi 20 kilos menos y dos hospitalizaciones

En un mensaje difundido por Novelli, el periodista señaló que García lleva "casi ocho meses detenido por ICE", ha perdido "cerca de 20 kilos" y ha sido hospitalizado en dos oportunidades

Duarte también explicó que durante estos meses la defensa presentó recursos y solicitudes de fianza, pero estos fueron rechazados. Ante el tiempo transcurrido y el deterioro de su estado de salud, García decidió abandonar su apelación y aceptar ser enviado a Ecuador, según el testimonio de su esposa.

La decisión representó un cambio en la estrategia del exalcalde, quien inicialmente buscaba continuar su proceso de protección migratoria en Estados Unidos.

Casi ocho meses detenido por ICE. Cerca de 20 kilos menos. Dos hospitalizaciones. Y ahora una nueva incertidumbre.



Conversé con Gabriela Duarte, esposa de Carlos García, exalcalde de Mérida, quien fue detenido el pasado 23 de enero durante una cita rutinaria de control… pic.twitter.com/eyiRJGCZZ3 — Sergio Novelli (@SergioNovelliE) September 8, 2026

Lo trasladaron a Luisiana para deportarlo

Después de desistir de la apelación, García fue trasladado desde Ohio hasta Luisiana para concretar su salida del territorio estadounidense.

De acuerdo con Duarte, el exalcalde llegó a estar preparado para abordar el vuelo que lo llevaría a Ecuador. Sin embargo, cuando se encontraba listo para abandonar Estados Unidos, fue bajado del avión y la deportación quedó suspendida.

La familia asegura que hasta ahora no ha recibido una explicación clara sobre las razones por las que el procedimiento fue interrumpido.

"Hay una incertidumbre grande; no entendemos. Si ya tenía un proceso, no se termina de ejecutar", afirmó Duarte, según el testimonio difundido por Novelli.

La familia exige respuestas

La esposa del exalcalde señaló que sus familiares han enviado comunicaciones a las autoridades migratorias estadounidenses para conocer qué ocurrió con la deportación y cuál es la situación actual del detenido.

"Estamos en una incertidumbre constante", manifestó Duarte, quien también alertó sobre el impacto que la prolongada ausencia de García ha tenido sobre sus dos hijos.

"Carlos ya retiró su apelación. Si el Gobierno decidió deportarlo y él aceptó esa decisión, deben ejecutar el traslado sin más demora. Mantenerlo detenido prolonga innecesariamente el sufrimiento de él", denuncian sus familiares.

García, abogado y dirigente del partido opositor Primero Justicia, fue alcalde del municipio Libertador de Mérida entre 2013 y 2017. Ese último año abandonó Venezuela después de que el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo ordenara su destitución y le impusiera una condena de 15 meses de prisión. Según antecedentes publicados sobre el caso, la decisión estuvo relacionada con las protestas antigubernamentales de 2017.

Tras salir de Venezuela, García permaneció primero en Colombia y posteriormente llegó a Estados Unidos con su familia. Allí inició su proceso migratorio y cumplió con las citas periódicas de control antes de su detención en enero.

Ahora, después de casi ocho meses bajo custodia, la situación permanece sin una resolución definitiva: García aceptó su deportación a Ecuador, fue trasladado a Luisiana y llegó a estar a bordo del avión que debía sacarlo de Estados Unidos, pero el procedimiento fue interrumpido.

Mientras la familia espera una explicación de las autoridades, el exalcalde continúa detenido y sus allegados vuelven a plantear la misma pregunta que, según Novelli, resume la incertidumbre del caso: ¿por qué García sigue bajo custodia y cuándo terminará finalmente este proceso?

FUENTE: Con información de AlbertoNews/ Sergio Novelli/Impacto Venezuela/El Pais/Redes Sociales