martes 22  de  septiembre 2026
POLÍTICA

Presidente de Chile cuestiona a la ONU y pide una reforma de su estructura

José Antonio Kast, afirmó ante la Asamblea General que el organismo "no ha estado a la altura" de los desafíos actuales y reclamó mayor eficacia

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia su discurso sobre el estado de la nación en Valparaíso, Chile, el 1 de junio de 2026

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pronuncia su discurso sobre el estado de la nación en Valparaíso, Chile, el 1 de junio de 2026

AFP
Por María Graterol

NUEVA YORK.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, cuestionó este martes el funcionamiento de Naciones Unidas durante su primer discurso ante la Asamblea General del organismo y afirmó que la institución "no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos".

El mandatario planteó la necesidad de reformar la estructura de Naciones Unidas y advirtió que la organización debe responder con mayor rapidez y eficacia ante los conflictos internacionales que afectan la estabilidad y la economía mundial.

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Críticas al funcionamiento de la ONU

Kast sostuvo que la Asamblea General no puede permanecer indiferente ante las guerras y conflictos que se desarrollan en distintas regiones del mundo y que sus consecuencias trascienden a los países directamente involucrados.

"Esta organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos. No es solamente un problema de liderazgo, presente o futuro, sino también un problema de acción", afirmó.

El presidente chileno señaló que los conflictos internacionales no solo afectan a quienes participan directamente en ellos, sino que también generan consecuencias económicas para países que no los provocaron y que tienen una capacidad limitada para detenerlos.

Kast recordó que Chile, al igual que la mayoría de los países miembros de Naciones Unidas, depende de las importaciones de petróleo y otros recursos energéticos, por lo que queda expuesto al impacto económico de las guerras y las crisis internacionales.

"Naciones Unidas tiene un rol que jugar y lo tiene que hacer con el carácter y la energía que hasta hoy no ha mostrado", sostuvo.

Propone reformar el Consejo de Seguridad

El mandatario cuestionó además la estructura actual del organismo y afirmó que Naciones Unidas "delibera en exceso y ejecuta con lentitud".

En ese contexto, planteó tres medidas para modificar su funcionamiento: reducir la burocracia, suspender las agendas que no considere prioritarias y reformar el Consejo de Seguridad para que sus decisiones vuelvan a ser respetadas.

Kast sostuvo que el actual orden institucional de Naciones Unidas responde a una realidad internacional que corresponde a 1945 y no refleja las condiciones geopolíticas de 2026.

"Chile cree en Naciones Unidas y creerle es exigirle que cumpla su mandato", afirmó el mandatario durante su intervención.

El desafío de la inteligencia artificial

Kast también vinculó la necesidad de reformar Naciones Unidas con el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, al considerar que la tecnología plantea desafíos que requieren una respuesta internacional.

"Naciones Unidas debe ser capaz de sentar a la humanidad a conversar sobre la tecnología que va a decidir este siglo, antes de que todo sea resuelto por un algoritmo", sostuvo.

El mandatario planteó que la inteligencia artificial no puede ser abordada únicamente como un asunto técnico, sino también como un desafío ético y geopolítico que requiere coordinación entre los países.

Su intervención constituyó su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas desde que asumió la Presidencia de Chile. Durante la alocución, además de cuestionar el funcionamiento del organismo, defendió las políticas de su administración y afirmó que Chile atraviesa una etapa de recuperación económica, mayor seguridad y reducción de la burocracia.

FUENTE: Con información de AFP/Teletrece

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