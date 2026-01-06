Rubio conversa con el cardenal Parolin sobre Venezuela y la libertad religiosa a nivel mundial

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Mark Schiefelbein / AFP

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, en la que abordaron los desafíos internacionales, entre ellos, Venezuela y la libertad religiosa.







En un comunicado, el Departamento de Estado informó que ambos líderes hablaron sobre los desafíos apremiantes, que incluyen las iniciativas para mejorar la situación humanitaria, en particular en Venezuela, así como promover la paz y la libertad religiosa a nivel mundial.

El secretario Rubio y el cardenal Parolin reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación entre Estados Unidos y la Santa Sede para abordar prioridades comunes en todo el mundo, subrayando la importancia del diálogo y la colaboración en cuestiones de alcance humanitario y diplomático.

