martes 6  de  enero 2026
Diplomacia

Rubio conversa con el cardenal Parolin sobre Venezuela y la libertad religiosa a nivel mundial

El secretario de Estado Marco Rubio y el cardenal Pietro Parolin reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación entre Estados Unidos y la Santa Sede

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Mark Schiefelbein / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, en la que abordaron los desafíos internacionales, entre ellos, Venezuela y la libertad religiosa.

En un comunicado, el Departamento de Estado informó que ambos líderes hablaron sobre los desafíos apremiantes, que incluyen las iniciativas para mejorar la situación humanitaria, en particular en Venezuela, así como promover la paz y la libertad religiosa a nivel mundial.

Lee además
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa. El presidente Donald Trump y el secretario de Guerra Pete Hegseth le escuchan en el club Mar-a-Lago el 3 de enero de 2026 en Palm Beach, Florida.
Cuba

Marco Rubio a gobernantes cubanos tras captura del depuesto dictador Maduro: "Yo estaría preocupado"
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio 
ENTREVISTA

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

El secretario Rubio y el cardenal Parolin reafirmaron su compromiso de profundizar la cooperación entre Estados Unidos y la Santa Sede para abordar prioridades comunes en todo el mundo, subrayando la importancia del diálogo y la colaboración en cuestiones de alcance humanitario y diplomático.

Temas
Te puede interesar

El hemisferio de América Primero: por qué Marco Rubio es la clave del resurgimiento latinoamericano de Trump

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

Quién es quién en el caso Maduro: el juez, los fiscales y la estrategia de la defensa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Actividad militar y hombres con armas largas cerca del Palacio de Miraflores, el lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30pm.  video
VENEZUELA

Reportan disparos y actividad militar cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. video
ENTREVISTA

María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

Del poder a la pequeñez de una celda
OPINIÓN

Del poder a la pequeñez de una celda

Ron DeSantis busca presentar cargos contra el dictador Maduro. 
OTRO CARGO

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

Te puede interesar

La venta de viviendas sigue su tendencia descendente y ya suma más de tres años.
VIVIENDAS

Tras cuatro años de hermético silencio, ahora Powell dice que la vivienda será un problema en EEUU

Por Leonardo Morales
Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
NARCOTERRORISMO

Quién es quién en el caso Maduro: el juez, los fiscales y la estrategia de la defensa

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

Ron DeSantis busca presentar cargos contra el dictador Maduro. 
OTRO CARGO

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Besset.
TESORO

EEUU logra histórico acuerdo en materia fiscal en el comercio mundial