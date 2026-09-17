Rubio y su homólogo chino dialogan por teléfono antes de visita de Xi Jinping

El secretario de Estado Marco Rubio habló este jueves por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, días antes de una reunión prevista entre los presidentes de ambos países.

El presidente Donald J. Trump recibirá a su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca el jueves 24 de septiembre para tratar asuntos de gran importancia, entre los que figuran el comercio, la inteligencia artificial y la ofensiva de EEUU contra el régimen de Irán.

Según los medios chinos, Wang y Rubio hablaron sobre la situación en Medio Oriente en momentos en que Pekín busca mediar en la guerra de Teherán con Estados Unidos.

Durante la llamada, el jefe de la diplomacia china dijo a Rubio que su país y Estados Unidos "deben prepararse para la próxima etapa de intercambios de alto nivel en un espíritu de beneficio mutuo", informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Wang coincidió con Rubio en que las relaciones bilaterales "en general" han avanzado desde hace un tiempo por la "vía de la estabilidad estratégica constructiva".

China es uno de los principales socios económicos del régimen de Irán, al que le compraba antes de la guerra gran parte de su producción de petróleo a precios muy bajos a cambio del respaldo de Pekín a las políticas del totalitarismo islámico de los ayatolás.

FUENTE: Con información de AFP