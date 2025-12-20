Rusia juega "al malo de la película" en las conversaciones de paz con Ucrania

MIAMI. - En la hábil maniobra de EEUU con sus propuestas para poner fin a la guerra con Ucrania , Vladimir Putin está dejando al descubierto que Rusia es el menos interesado en alcanzar un acuerdo de paz y dejar de atacar objetivos ucranianos en una guerra de desgaste entre los dos países, con enormes pérdidas, tras casi cuatro años de invasión rusa.

Este lunes, EEUU presentó una nueva propuesta para destrabar las dificultades y avanzar en las conversaciones de paz con la creación de una “zona económica libre” común en las áreas del Donbás, en disputa, en vez de que Ucrania entregue estos territorios controlados.

¿Continuará la guerra? Rusia cree que la participación de los europeos en negociaciones sobre Ucrania "no augura nada bueno"

También, plantea la retirada de esa zona de las fuerzas militares de Kiev y la de las rusas en las regiones específicas de las ciudades ucranianas de Járkov, Sumy y Dnipropetrovsk, y de congelar las líneas del frente en Zaporiyia y Jersón si se llega a un acuerdo, según las fuentes que no aportaron más detalles.

La propuesta, sobre la que EEUU espera un acuerdo antes de Navidad y que se suma al plan de los 28 puntos propuestos por Washington en noviembre, se dio a conocer momentos antes de que se iniciara una segunda reunión de las delegaciones de las partes en Alemania para avanzar en la revisión del plan.

No al plan de EEUU

Sin embargo, Putin, a través del portavoz de la presidencia, Dimitri Peskov, hizo llegar su posición de rechazo, otra más a las otras tantas del pasado.

"Él está abierto a la paz, una paz seria, y a decisiones serias, pero no está abierto a ningún truco destinado a ganar tiempo y a crear un respiro temporal y artificial a Ucrania", apuntó.

Una posición que, en vez de despejar el camino, lo entraba, a la luz de sus más recientes posiciones, según el coronel retirado de EEUU Octavio Pérez, experto en estrategia e inteligencia naval.

“A Putin se le ha ofrecido de todo y nada, aquí es como el malo de la película”, sostiene, y al mismo tiempo descarta las críticas a Trump y al presidente de Ucrania, VolodImir Zelenski, por afectar supuestamente el objetivo de paz.

“Todo lo que ha hecho Trump es darle espacio a Putin para conseguir un acuerdo, hasta hubo conversaciones secretas entre los dos y lo demuestra el plan de puntos, cuando se pensó que no había ningún tipo de conversación”, mientras que EEUU y Ucrania “están de un lado”, aclaró.

Uno de los puntos es que Ucrania no pertenezca a la OTAN, como lo ha pedido Putin, pero que se adhiera a la Unión Europea lo que puede llevar años.

Territorios, camino a la paz

“Putin no puede salir de este meollo en que se metió innecesariamente y terminar sin nada en la mano”, advierte Pérez al recordar la importancia que tiene en un eventual acuerdo el Donbass, compuesta por las provincias ucranianas Donetsk y Lugansk y ocupadas por militares rusos; y Crimea, arrebatada a Ucrania en 2014 y anexada al dominio de Putin.

“El punto es que el que no entienda lo que son esas dos provincias más Crimea puede creer que se está peleando por nada”, afirmó el militar retirado.

Desde que Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, Rusia tiene bajo su control el 20% del territorio ucraniano, según cálculos recientes. Y este incluye por el este a Donetsk y Lugansk; y por el sur Jersón y Zaporizhia.

El detalle está en que al menos 12% del territorio de Donbass contiene la mayor cantidad de las tierras raras, en tanto que en Zaporizhia está enclavada la mayor planta nuclear de Europa, todo lo cual representa un enorme atractivo para Putin y también para el presidente Trump.

“Los rusos quieren Zaporizhia, la estación nuclear, y se les dijo que no, que se operaría por la Agencia Internacional Atómica y que la mitad de la energía se va para Rusia y la mitad para Ucrania”, detalla el coronel retirado.

Posición de Ucrania

El porcentaje de territorio ocupado incluye a Crimea, que representa una importancia estratégica crucial para Putin, por su acceso a puertos de aguas cálidas y su proximidad a los recursos de petróleo y gas.

“El oso no pedirá permiso a nadie” fue una frase de Putin durante una reunión del Valdai Discussion Club en octubre de 2014 y citada por investigaciones de seguridad internacional.

Pérez contrasta la posición intransigente de Putin con la de Zelenski que, aunque no está dispuesto a ceder territorio pues no posee Donbass, no lo está para dejarse quitar Zaporizhia y Jersón.

“Putin insiste en que tiene que tener el resto de las dos provincias, pero Trump lo ve como un tema de conversación en el que habría necesidad de más sangre, pero que el otro no quiere ceder. Y ahí es donde se ve el punto práctico, que no lo es para ningún ucraniano que ha perdido un hermano, un primo o alguien en ese es punto de la locación”, señaló.

Consecuencias para Rusia

El experto estima que las consecuencias para Rusia por su rechazo a una eventual solución de paz en cuatro años, son considerables, aún más que su ganancia territorial que ha sido gradual.

“Mientras él tiene que completar su misión de nazificación en cuatro años, Putin ha perdido 180,000 hombres desde febrero de 2024. En Avdivka, en Pohansk, en todas estas batallas pírricas que pelea ahora, están muriendo 1,200 hombres por cada kilómetro cuadrado que obtienen, mientras EEUU no ha dejado de apoyar a Ucrania”, aseguró.

Y Europa también, añadió. “¿Por qué tú piensas que Europa ha modernizado toda su flota de aviones y equipamiento, y los viejos se los están dando a Ucrania? Lo que esto está diciendo es que el apoyo sigue ahí con Zelenski, dando la batalla”.

Pérez dijo, además, que Putin atraviesa serios problemas internos “que la gente no sabe”.

“Los sistemas ferroviarios están dilapidados, al punto de que el otro día la agencia del ferrocarril le pidió unos 20 billones de rublos porque se están saliendo los trenes de la vía, no hay refacciones”, advirtió.

“No hay suficientes hombres para fabricar tanques. El último caso fue un contrato de mujeres africanas que supuestamente viajaron para las armas de caza y terminaron en otra factoría con una supuesta firma de contrato por un año”, según dijo y destacó que la producción de petróleo de Rusia ha bajado 24% por los ataques de misiles.

Mermas por Putin

En otra de las consecuencias cuantificables, el experto mencionó que Rusia también perdió 400,000 hombres hábiles cuando los llamó para el servicio militar obligatorio en 2023 y otros 4 millones educados en 2014 cuando se fueron las industrias de Moscú con las sanciones.

“Los únicos que están exceptuados del servicio militar son los bancarios y los informáticos, todos los demás tienen que ir”.

“Hay un sangramiento, lo que los americanos llaman un brain drain, que significa la migración de gente educada. Entonces, el que no entienda que Trump, en medio de los problemas de Rusia, está tratando de llamar a la mesa de negociación para que Putin acabe de firmar, no entiende nada. La gente cree que Trump está dándole todo lo que quiere, pero ese no es el juego”.

Pérez invocó la tradición familiar de Trump de enfrentar a las mafias de la construcción y los gremios obreros en Nueva York y Nueva Jersey para poder levantar sus hoteles y sus edificios, durante los casi últimos 40 años.

“Él sabe que lidia con rufianes y con tipos como Putin, quien lo quiere ver con visión de demócrata, republicana, o independiente, eso es otro manera de ver las cosas”, expresó.

FUENTE: Entrevista a Octavio Pérez, coronel retirado y experto naval de EEUU