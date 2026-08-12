¿Sabías qué? Ingresos y gastos del hogar

En EEUU el ingreso anual del hogar ronda los $83,000 en 2026 y lo gastamos de la siguiente manera.

Transportación 17%

Alimentos 13%

Seguros 12%

Cuidado médico 8%

Entretenimiento 5%

Vestir 2%

Educación 2%

Otros 8%

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics / Consumer Expenditure Survey

Se estima que los ingresos de los hogares en Estados Unidos alcanzarán los $83,500 en 2026, y la vivienda es, con diferencia, el mayor gasto, al representar aproximadamente un tercio del gasto promedio de los hogares. Le siguen el transporte, incluida la gasolina, y la alimentación, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (U.S. Bureau of Labor Statistics) y su Encuesta de Gastos del Consumidor (Consumer Expenditure Survey).

El gasto promedio para la vivienda ronda el 33.4% de sus gastos totales. Sin embargo, en el área metropolitana de Miami–Fort Lauderdale–West Palm Beach, la vivienda representa más del 40% de los gastos, la proporción más alta entre las 22 áreas metropolitanas analizadas.

Los costos de la vivienda varían considerablemente dependiendo de si es propia o alquilada, el tamaño de la vivienda, los costos de la hipoteca y, especialmente, del lugar donde reside.

El transporte constituye el segundo mayor gasto, con más del 17% de los gastos de los hogares. El precio promedio nacional de la gasolina regular aumentó de $3.19 por galón en agosto de 2021 a $4.09 por galón en agosto de 2026, según la AAA.