Sanders gana primaria presidencial demócrata de California

Sanders también ha ganado en Utah, Vermont y Colorado. Joe Biden tiene triunfos en Massachusetts, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Alabama, Oklahoma, Carolina del Norte y Virginia

Joe Biden estableció una fuerte ventaja sobre el senador Bernie Sanders en la jornada de las primarias del supermartes del partido demócrata, clave en la carrera para elegir el rival del presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre.

Entre los 14 estados en juego, las cadenas estadounidenses han proyectado hasta ahora ocho victorias para Biden, arrasando en el sur del país, donde ha tenido un abrumador apoyo del voto afroamericano.

El exvicepresidente ganó Massachusetts, bastión electoral de la senadora Elizabeth Warren, que hasta ahora no ha obtenido ninguna victoria en estas primarias.

El izquierdista Sanders tiene tres victorias hasta ahora: Vermont, estado del noreste por el que es senador, Colorado y Utah en el oeste y según las estimaciones llevaría ventaja en California. Perdió en Minnesota y Oklahoma, donde había derrotado fácilmente a Hillary Clinton en 2016.

Pero los mayores premios de la noche están aún por venir: California, donde el autodenominado "demócrata-socialista" es el gran favorito, y Texas, donde también podría cantar victoria.

Un total de 1.357 delegados a la convención demócrata están en juego este martes, cerca de un tercio del total nacional. Se necesitan al menos 1.991 para obtener la candidatura presidencial.

Biden, que tiene el respaldo del establishment de su partido, también parece haberse beneficiado del apoyo de sus antiguos rivales centristas Amy Klobuchar y Pete Buttigieg, que se retiraron justo antes de la jornada electoral.

Millones a las urnas

Decenas de millones de estadounidenses se pronuncian en la fecha más importante del calendario de la campaña, una jornada en la que votan estados muy poblados como California, Texas y Carolina del Norte.

Biden se presentó revitalizado a esta votación luego de ganar el sábado en Carolina del Sur con un importante margen, y tras haber sumado el lunes los apoyos de los exaspirantes Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Beto O'Rourke, consolidando el aval de los moderados del partido, que temen que Sanders esté demasiado a la izquierda para ganarle a Trump.

Ese impulso permitió que se impusiera en las primarias de Virginia, estado que aporta 99 delegados; Carolina del Norte (110) y Alabama (52), de acuerdo con las proyecciones de los medios.

"Estoy con vida, no me han enterrado. No estoy muerto. Estoy de vuelta", celebró Biden, que se lanzó a la carrera como favorito, pero que en las tres primeras internas tuvo resultados decepcionantes.

Biden ofrece "garantías"

En tanto, Sanders -que busca conservar el liderato tras imponerse en New Hampshire y Nevada y terminar casi empatado en Iowa- ganó en el estado de Vermont, donde es senador, sumando 16 delegados. También obtuvo el triunfo en Colorado.

Para Sanders la fórmula para derrotar a Trump es congregar "la mayor participación de votantes en la historia" del país.

Su campaña -que defiende ideas como la cobertura universal de salud y un alza del salario mínimo- capta buena parte del voto latino, tiene gran movilización y ha logrado una recaudación récord a base de contribuciones de particulares.

Una de las incógnitas de la jornada es el desempeño que logrará Bloomberg, el multimillonario exalcalde de Nueva York de 78 años, que debuta en las primarias este "supermartes", tras gastar 500 millones de su fortuna personal y posicionarse como tercero en discordia.

En cuarto lugar, aparece la senadora progresista Elizabeth Warren, de 70 años, que intenta reavivar su campaña tras magros resultados. Muy por detrás figura la congresista de Hawái Tulsi Gabbard, de 38 años, sin expectativa de despuntar.

Jamison Hanning, un técnico de 45 años que apoya a Sanders y que votó en Burlington, la localidad de Vermont donde vive el veterano senador, dijo estar "muy confiado", pese al repunte de Biden. "Es sólo que la gente del sistema tiene miedo de que las cosas se muevan", afirmó.

Más tarde, su esposa Heidi confesó estar "decepcionada" tras conocer los primeros resultados.

Biden defiende que la gente no busca "una revolución" y que lo que quieren son resultados.

"Yo tengo el historial más largo de resultados positivos y la garantía de lograr hacer las cosas", defendió el veterano político de 77 años, exvicepresidente de Barack Obama.

California

Los estados del "supermartes" congregan el 40% de la población del país, y California es la joya de la corona al otorgar 415 delegados, seguido de Texas, con 228, y Carolina del Norte, con 110, los tres con una muy importante población hispana.

Además de esos estados y Alabama, Virginia y Vermont, también votan Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee y Utah.

En Tennessee una serie de tornados dejó al menos 25 muertos e importantes daños materiales y cortes eléctricos, afectando el 10% de las mesas de votación, que debieron postergar sus cierres.

Se espera que el conteo de votos dure toda la noche, ya que el último distrito electoral en cerrar es California (a las 04H00 GMT). En este estado, Sanders es el favorito, según las encuestas.

Bloomberg y una "coalición amplia"

Bloomberg no dio signos de una retirada inminente y recordó a sus seguidores que en sus campañas para la alcaldía de Nueva York forjó una "coalición amplia" que unió a demócratas, independientes y republicanos moderados.

Trump, que suele burlarse de todos los candidatos demócratas, tuiteó el martes que "Mini Mike" nunca podrá recuperarse de su "incompetencia" en los debates.

En declaraciones a periodistas, insistió en que el poder establecido del Partido Demócrata "está tratando de robarle" la elección a Sanders", de vuelta al ruedo tras perder con Hillary Clinton en 2016.