sábado 13  de  septiembre 2025
INMIGRACIÓN

Qué debe llevar un migrante con green card: ¿el carne de residencia o el pasaporte de su país de origen?

La green card certifica que su portador tiene derecho a vivir y trabajar de forma legal y permanente en EEUU, pero no otorga ciudadanía ni pasaporte de EEUU

Imagen referencial

Imagen referencial

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una de las dudas más comunes entre los inmigrantes que logran obtener la green card en Estados Unidos es saber qué documento deben utilizar al momento de viajar al extranjero: ¿la tarjeta verde o el pasaporte de su país de origen?

Hasta que una persona no se convierte en ciudadano por medio de la naturalización, el único pasaporte válido para cruzar fronteras sigue siendo el de su país de origen.

Lee además
La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card
Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la green card certifica que su portador tiene derecho a vivir y trabajar de forma legal y permanente en EEUU, pero no otorga ciudadanía ni pasaporte estadounidense. Por ello, los residentes permanentes deben portar siempre un pasaporte válido de su país para poder viajar internacionalmente.

El Departamento de Estado también recuerda que la green card “no sustituye al pasaporte extranjero” y que, al momento de salir o regresar a Estados Unidos, los residentes deben presentar dos documentos obligatorios:

  • Su pasaporte vigente de su país de origen.
  • Su tarjeta de residencia permanente (green card).

La residencia

La confusión suele surgir porque muchos migrantes piensan que tener la green card los equipara a un ciudadano estadounidense. Sin embargo, solo quienes han completado el proceso de naturalización y han recibido el certificado de ciudadanía pueden solicitar y viajar con un pasaporte estadounidense.

En tanto, para los residentes permanentes, el procedimiento es claro: viajar siempre con el pasaporte de su nacionalidad y la green card. Además, al planear viajes internacionales, es recomendable revisar los requisitos de entrada del país de destino, ya que algunos gobiernos exigen visa incluso para residentes permanentes en EEUU.

La green card abre la puerta a la residencia y a numerosos derechos, pero no sustituye la nacionalidad ni los documentos de viaje. Hasta obtener la ciudadanía, el pasaporte extranjero seguirá siendo el documento fundamental para cruzar fronteras, acompañado siempre de la tarjeta de residencia que permite el regreso a Estados Unidos.

FUENTE: Con información de USCIS / Departamento de Estado

Temas
Te puede interesar

Los derechos a los que no tiene acceso un migrante con green card, pero sí un ciudadano estadounidense

Viuda del activista Charlie Kirk promete: "El movimiento que mi esposo construyó no morirá"

¿El fin del parole? Corte de apelaciones da luz verde a Trump para continuar la revocación del programa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump estrecha la mano del líder conservador asesinado Charlie Kirk
CONMOCIóN/ ANáLISIS

El asesinato de Charlie Kirk: las huellas de una ideología de odio

Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
EEUU

¿El fin del parole? Corte de apelaciones da luz verde a Trump para continuar la revocación del programa

Se ve la placa y el arma de un oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras ICE realiza un control de vehículos en Georgia Ave.
EEUU

Agente de ICE dispara y mata a inmigrante irregular tras intento de embestida

El atacante venezolano del Pachuca, Salomón Rondón (izquierda), conversa con el defensor alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger (centro), al final de un partido del Mundial de Clubes, el 22 de junio del 2025.
FÚTBOL

Real Madrid recibe una mala noticia sobre uno de sus principales defensores

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. 
Conflicto bélico

Rusia anuncia que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y mantiene exigencias

Te puede interesar

Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, aspira a la gobernación de Florida. 
JEFATURA DEL ESTADO

Un veterano de guerra y exfiscal busca la gobernación de Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk. 
EEUU

Viuda del activista Charlie Kirk promete: "El movimiento que mi esposo construyó no morirá"

Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
EEUU

¿El fin del parole? Corte de apelaciones da luz verde a Trump para continuar la revocación del programa

El presidente Donald J. Trump estrecha la mano del líder conservador asesinado Charlie Kirk
CONMOCIóN/ ANáLISIS

El asesinato de Charlie Kirk: las huellas de una ideología de odio

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
MIGRACIÓN

FAIR pide a tribunal desestimar demanda para extender TPS a un millón de haitianos y venezolanos