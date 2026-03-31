martes 31  de  marzo 2026
GUERRA CONTRA IRÁN

Secretario de Defensa de EEUU visita en secreto a las tropas en Medio Oriente

Pete Hegseth reiteró que las Fuerzas Armadas avanzan en sus objetivos militares y degradando la capacidad de Irán de usar su arsenal de misiles

El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth

El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth

MARIO TAMA/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló este martes que visitó el sábado pasado en secreto a las tropas desplegadas en Oriente Medio en la guerra contra Irán y que los soldados le pidieron "bombas más grandes".

Hegseth anunció en rueda de prensa que tuvo la oportunidad de visitar a las tropas en combate de la Operación Furia Épica y que estuvo en el terreno con ellas durante un día y medio el fin de semana, aunque dijo que no nombraría qué bases visitó por razones de seguridad.

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"Tuve la oportunidad de ser testigo de lo mejor de Estados Unidos. Vi a guerreros, hermandad de hombres y mujeres, guerreros todos en servicio activo -de la guardia o la reserva- y unidos por su amor y propósito compartido y compromiso con la misión", indicó Hegseth.

El secretario de Guerra compartió varias conversaciones con soldados y aseguró que le dijeron que querían "más bombas y bombas más grandes y lo cumpliremos felizmente".

En su rueda de prensa, Hegseth reiteró que las Fuerzas Armadas estadounidenses están avanzando en sus objetivos militares y degradando la capacidad de Irán de usar su arsenal de misiles.

El secretario de Defensa destacó que la última noche Estados Unidos llevó a cabo 200 ataques contra objetivos iraníes, mientras que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, subrayó los impactos contra la industria armamentística iraní en las últimas horas.

Hegseth también confirmó que el vídeo de una gigantesca explosión compartido anoche por Trump era el de un ataque en la ciudad iraní de Isfahan contra un depósito de armas que atacaron bombarderos de Estados Unidos, seguramente con bombas pesadas y con capacidad de penetración, las de mayor calibre no nuclear del arsenal estadounidense.

FUENTE: Con información de EFE

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