Senador Mitch McConnell sigue de baja y sin fecha prevista para su retorno al Senado de EEUU

El líder de la minoría del Senado de EEUU, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, habla después de un almuerzo político en el Capitolio el martes 27 de febrero de 2024, en Washington.

WASHINGTON — El senador estadounidense republicano Mitch McConnell continuará de baja y sigue sin fecha prevista para regresar al Senado, según informó este lunes su oficina tras las presiones de los legisladores para que se actualizara su estado de salud.

McConnell fue ingresado en el hospital el 14 de junio, y su oficina afirmó reiteradamente después que estaba "recibiendo una atención excelente".

En un comunicado difundido junto a una foto del senador y su esposa, la oficina indicó que McConnell, de 84 años, "continúa su recuperación" tras la caída que sufrió en su domicilio el pasado junio y explicó que los médicos evalúan diariamente su evolución mientras sigue un "intenso programa" de fisioterapia y rehabilitación.

La nota añade que la poliomielitis que padeció durante la infancia "sigue siendo un factor significativo" que afecta su movilidad y precisa que, por el momento, "no ha recibido autorización médica para abandonar el centro de rehabilitación y regresar a la oficina".

Por su parte, McConnell aseguró que "sigue trabajando duro para volver a su agenda completa de trabajo en el Senado y en Kentucky", estado al que representa desde 1985.

Críticas por la ausencia

Esta información llega después de que la prolongada ausencia del senador ha generado críticas de legisladores de ambos partidos y ha aumentado la presión para que ofrezca más información sobre su estado de salud.

Tras la repentina muerte del senador Lindsey Graham el pasado 11 de julio, la oficina de McConnell publicó una primera foto en el hospital junto a un comunicado en el que aseguraba que aún no estaba lo suficientemente recuperado para regresar al Capitolio, actualización que algunos senadores consideraron "insuficiente".

La ausencia de McConnell ha complicado además la actividad en la Cámara Alta, donde los republicanos cuentan con una mayoría de 53 escaños frente a los 47 de los demócratas.

McConnell confirma problemas de movilidad

En un comunicado difundido el pasado 12 de julio, el senador reconoció las "preguntas honestas" que habían surgido sobre su ausencia.

"Sobrevivir a la poliomielitis en la infancia significó pasar toda mi vida con dificultades de movilidad. No se han vuelto precisamente más fáciles de manejar con la edad. Y el mes pasado, sufrí una caída que me llevó al hospital", dijo.

Agregó que los médicos confirmaron que no se había roto ningún hueso ni había sufrido una conmoción cerebral.

"No tuve un ataque al corazón ni un derrame cerebral. No tengo tumores ni hemorragias. Pero estuve brevemente inconsciente y me llevaron al hospital", afirmó, desestimando los rumores sobre un episodio de salud casi mortal.

Añadió que, mientras estuvo hospitalizado, también "tuvo que lidiar con un caso leve de neumonía". Aseguró que fue trasladado a un centro de rehabilitación donde ha permanecido.

El comunicado estuvo acompañado por una foto del senador sentado en una cama médica y sosteniendo el periódico Washington Post del domingo, junto a su esposa, Elaine Chao.

FUENTE: Con información de EFE