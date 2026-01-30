viernes 30  de  enero 2026
FONDOS PÚBLICOS

Senador Bernie Moreno impulsa ley para impedir que beneficiarios de ayuda federal envíen remesas al extranjero

La legislación obligaría a toda persona que solicite o reciba beneficios sociales a comprometerse a no enviar dinero mediante servicios de remesas mientras perciba dicha ayuda

Vista del Senado de Estados Unidos. &nbsp;

Vista del Senado de Estados Unidos.

 

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Un proyecto de ley presentado en el Senado por el republicano Bernie Moreno, de Ohio, busca prohibir que los beneficiarios de asistencia pública federal envíen remesas al extranjero, en un esfuerzo por impedir que recursos financiados por los contribuyentes terminen fuera de Estados Unidos.

La legislación, denominada Ley para Detener las Transferencias de Fondos Públicos al Exterior, obligaría a toda persona que solicite o reciba beneficios sociales a firmar una declaración jurada comprometiéndose a no enviar dinero mediante servicios de remesas mientras perciba dicha ayuda. Cualquier violación podría acarrear multas civiles de hasta 100,000 dólares, según el texto legal.

Manifestantes expresan su dolor por la muerte del enfermero Alex Pretti.
Ron DeSantis, gobernador de Florida.
El proyecto ordena además a las agencias federales responsables de los programas de asistencia —incluidos los que entregan ayuda en efectivo— verificar el cumplimiento de la restricción tanto en la solicitud inicial como en cada renovación. Los beneficiarios deberán certificar, bajo pena de perjurio, que no están utilizando servicios de envío de dinero durante el periodo en que reciben apoyo gubernamental.

“El abuso termina ahora”

“Durante décadas, el fallido programa de asistencia social de Washington premió la dependencia, al tiempo que permitió que estafadores y delincuentes explotaran el sistema para aprovecharse de los contribuyentes estadounidenses”, declaró Moreno a Fox News.

“Si una persona tiene suficiente dinero para enviar dinero al extranjero, no tiene por qué arrebatarle las prestaciones sociales a los estadounidenses trabajadores. El abuso termina ahora”, añadió.

Las remesas —comunes entre comunidades inmigrantes— se han convertido en objeto de creciente escrutinio, especialmente tras el escándalo de fraude en Minnesota relacionado con programas de ayuda, un caso que involucró mayoritariamente a miembros de la comunidad somalí y que atrajo atención nacional.

Dudas sobre el origen de los fondos

Aunque la mayoría de las remesas provienen de ingresos laborales, críticos señalan que existe escasa visibilidad sobre si algunas se financian con fondos de programas públicos, especialmente aquellos que depositan dinero directamente en cuentas personales. Debido a que salarios y beneficios suelen concentrarse en las mismas cuentas bancarias, determinar el origen de las transferencias resulta complejo.

En un artículo de opinión publicado también en Fox News, Ammon Blair, investigador de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, subrayó que el fenómeno debe analizarse por sus efectos acumulativos.

“Ningún inmigrante individual constituye un acto de agresión… Pero cuando la migración masiva y los flujos financieros alcanzan una escala industrial y persisten en el tiempo, pueden imponer verdaderas presiones estratégicas sobre las naciones anfitrionas”, escribió.

Blair destacó que Estados Unidos es la mayor fuente mundial de remesas, con salidas estimadas entre 80,000 y 90,000 millones de dólares anuales, de acuerdo con datos del Banco Mundial, el FMI y la Reserva Federal.

Debate abierto en Washington

Estas cifras, dijo, demuestran que ciertos países dependen críticamente de esos flujos. Somalia, por ejemplo, recibió en 2024 un monto equivalente al 25% de su PIB en remesas.

“A esta escala, las remesas se convierten en pilares macroeconómicos”, explicó Blair, argumentando que algunos gobiernos tienen pocos incentivos para facilitar el retorno de sus ciudadanos en Estados Unidos —incluidos quienes están en situación irregular— por temor a perder una fuente importante de ingresos y enfrentar tensiones fiscales internas.

La propuesta de Moreno abre un nuevo capítulo en el debate migratorio y de asistencia social, especialmente en estados con grandes poblaciones inmigrantes, como Florida.

El proyecto aún debe pasar por comisión y enfrentar deliberaciones en un Senado políticamente dividido, pero ya genera reacciones intensas entre defensores de derechos migratorios, líderes comunitarios y legisladores republicanos que buscan una mayor fiscalización del gasto público.

FUENTE: Con información de Fox News

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Imagen referencial
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
Imagen del Canal de Panamá.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
