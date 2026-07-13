lunes 13  de  julio 2026
EEUU

Senador Mitch McConnell reaparece tras semanas hospitalizado por una caída

El legislador de 84 años señaló -en un comunicado- que ha sido trasladado del hospital a un centro de rehabilitación para continuar recobrando fuerzas

Mitch McConnell, el líder de la minoría actua de los republicanos en el Senado de Estados Unidos.

Mitch McConnell, el líder de la minoría actua de los republicanos en el Senado de Estados Unidos.

MANDEL NGAN / AFP

LOS ÁNGELES.- El senador estadounidense Mitch McConnell, exlíder de la mayoría republicana del Senado, anunció este domingo que sufrió una caída el mes pasado que requirió su hospitalización, tras semanas de especulaciones sobre el estado de su salud y su ausencia en el Capitolio.

El legislador de 84 años señaló -en un comunicado- que ha sido trasladado del hospital a un centro de rehabilitación para continuar recobrando fuerzas, por lo que aún no se encuentra lo suficientemente recuperado para regresar al Congreso.

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McConnell, representante de Kentucky desde 1985, ha estado ausente varias semanas de sus labores en Washington, lo que había generado especulaciones sobre su salud y las posibilidades de que tuviera que ser reemplazado.

Hasta ahora, McConnell no había hecho declaraciones públicas sobre las razones de su ausencia.

“Los médicos han confirmado que no sufrí fracturas ni conmoción cerebral. No tuve un ataque cardíaco ni un derrame cerebral. No presento tumores ni hemorragias”, explicó el senador, que se desempeñó como líder de los republicanos en la Cámara Alta hasta enero de 2025.

El veterano parlamentario aclaró que por la caída perdió el conocimiento brevemente y fue trasladado al hospital. Además de los problemas que le generó la caída tuvo que lidiar con un caso leve de neumonía.

McConnell acompañó el comunicado con una fotografía donde posa sonriente junto a su esposa, la exsecretaria de Transporte, Elaine Chao.

La salud del curtido político ha acaparado titulares, en 2024 tuvo que ser hospitalizado por una contusión cerebral y la fractura de una costilla que sufrió por una caída durante un evento en un hotel de Washington, se cayó también al bajarse de un avión y se ha quedado paralizado, además, en varias conferencias de prensa

La reaparición del senador por Kentucky representa un alivio para la bancada republicana impactada por la repentina muerte del legislador Lindsey Graham, que ocupaba una curul en la Cámara Alta por Carolina del Sur.

Graham, un estrecho aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, falleció este sábado por un problema arterial, tras regresar de un viaje por Ucrania.

El Partido Republicano tendrá que reemplazar en tiempo récord a Graham y esperar que McConnel regrese al Senado, donde cuentan con una ajustada mayoría sobre los demócratas (53-47).

FUENTE: Con información de EFE

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