SIP otorga "Gran Premio Chapultepec" a Robert F. Kennedy Human Rights

RFK Human Rights es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1968 en honor del senador estadounidense Robert F. Kennedy, cuyo propósito es impulsar su labor en favor de la justicia social, la protección del espacio cívico, las libertades de reunión, asociación y expresión, y el derecho a disentir sin temor a represalias o persecución. La preside la abogada y activista de derechos humanos Kerry Kennedy.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, dijo que "los máximos órganos de gobierno de la SIP, Comité Ejecutivo, Consejo Consultivo y Junta de Directores, fundamentaron la entrega de este premio a RFK Human Rights por su firme compromiso y profesionalismo a favor de la defensa y promoción de las libertades y derechos individuales y sociales".

"Nos sentimos verdaderamente honrados de recibir este reconocimiento y humildes de unirnos a la prestigiosa cohorte de campeones de la libertad de expresión", dijo Kennedy. "Aceptamos este Premio con un mayor sentido de la responsabilidad para seguir luchando por la justicia y los derechos humanos, y especialmente por la libertad de prensa en un mundo que la necesita más que nunca".

El premio será entregado a Kennedy en una ceremonia especial durante la 79ª Asamblea General a realizarse en Ciudad de México del 9 al 12 de noviembre próximo.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, destacó: "La SIP valoró el acompañamiento de RFK Human Rights para litigar con éxito casos de crímenes impunes contra periodistas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el del periodista colombiano Nelson Carbajal y para acompañar procesos de negociación con los gobiernos de México y Colombia por los casos de Alfredo Jiménez Mota y Guillermo Cano".

El presidente de la Subcomisión de Chapultepec de la SIP, Armando Castilla, director del diario mexicano Vanguardia, de Saltillo, explicó que la SIP otorga el Gran Premio Chapultepec desde 1998 para destacar a personas e instituciones que defienden y promueven los valores de la Declaración de Chapultepec. La Declaración, creada en 1994, es un documento que señala 10 principios de libertad de prensa que deben regir en una sociedad libre y democrática.

Otras personas o instituciones que recibieron el premio fueron: Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Colombia; Martin Baron, exdirector ejecutivo de The Washington Post, EE.UU.; Edison Lanza, exrelator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, EE.UU; el Newseum, EE.UU.; Gregorio Badeni, abogado constitucionalista, Argentina; Alberto Ibargüen, presidente de la Fundación John S. y James L. Knight, EE.UU.; Catalina Botero, exrelatora para la Libertad de Expresión de la CIDH; Fernando Henrique Cardoso, expresidente y escritor, Brasil; Enrique Krauze, escritor, historiador y periodista, México; Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, Perú; José Miguel Vivanco, director de la División Américas de Human Rights Watch, EE.UU.; Asdrúbal Aguiar, abogado, académico y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Venezuela; la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina; el Banco Mundial; la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la CIDH; Anthony Lewis, escritor y excolumnista de The New York Times; Claudio Grossman, expresidente de la CIDH; Jorge Santistevan, exdefensor del Pueblo, Perú; Dana Bullen, exdirector ejecutivo del Comité Mundial por la Libertad de Prensa; Arthur O. Sulzberger, presidente emérito de The New York Times, y Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de Unesco.

FUENTE: REDACCIÓN DLA