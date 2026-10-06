Sospechas de peste en Rusia elevan la alarma: Trump hablará con Putin y la OMS exige transparencia

Un trabajador de mantenimiento sale de la sede de la agencia rusa de protección al consumidor y salud Rospotrebnadzor en Moscú el 5 de octubre de 2026.

Una vista de la entrada a los terrenos del instituto anti-peste en la ciudad de Irkutsk el 6 de octubre de 2026. Las autoridades rusas negaron el 6 de octubre de 2026 que estuvieran imponiendo medidas anti-peste tras el supuesto fallecimiento de un técnico de laboratorio por la enfermedad, y reaccionaron a la oferta de ayuda de Washington proponiendo ayudar a combatir enfermedades infecciosas en Estados Unidos.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el martes que tenía previsto hablar muy pronto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, después de los reportes sobre la muerte de una empleada de un instituto especializado en la peste neumónica en Siberia.

Las autoridades rusas niegan haber impuesto restricciones sanitarias en la región siberiana de Irkutsk y restaron importancia tras el incidente la semana pasada.

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Sin embargo, Washington muestra una preocupación creciente. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, instó a Rusia a ser transparente sobre la situación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado similar.

"Tengo una llamada programada, sí", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron si ya había hablado con Putin sobre el asunto, y añadió que ocurrirá "muy pronto".

La noticia de que Daria Shipilova, de 28 años, había muerto por peste neumónica despertó alarma.

Enfermedad contagiosa

La peste neumónica es una infección pulmonar muy contagiosa que puede ser mortal, según la OMS.

Se contagia a través de gotículas, al contrario de la peste bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos y se transmite a través de pulgas infectadas.

El organismo ruso de control de consumo y salud, Rospotrebnadzor, insistió el martes en que es falso un documento que circula por internet sobre el endurecimiento de las medidas sanitarias y epidemiológicas y de las restricciones en la región de Irkutsk.

"El documento y la información en cuestión no proceden de fuentes oficiales y son falsos", afirmó el organismo a través de Telegram.

"Por el momento no se ha tomado ninguna decisión de ese tipo", informó, y recalcó que "la situación sanitaria epidemiológica en la región de Irkutsk (...) sigue siendo estable".

Transparencia

Este martes, el secretario de Estado Rubio instó a Rusia a ser "transparente" y "compartir más información con el mundo".

"Creo que, evidentemente, corresponde a Rusia compartir más información con el mundo", dijo Rubio durante su viaje en Islandia.

The Wall Street Journal informó de que el Departamento de Estado envió a Rusia una comunicación diplomática confidencial, advirtiendo a Moscú de que no revelar detalles va en contra de sus obligaciones sanitarias internacionales.

Trump declaró el lunes que estaba dispuesto a ayudar a Rusia si fuera necesario.

El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer fallecida podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto.

Otros medios afirmaron que su muerte se debió a un accidente de laboratorio en las instalaciones.

Hasta 200 personas con las que tuvo contacto se encuentran en cuarentena, añadió People of Baikal.

Riesgo bajo, según la OMS

En tanto, el director general de la OMS instó el martes a Moscú a compartir los detalles del incidente.

"El intercambio de información oportuno, completo y transparente en el marco del Reglamento Sanitario Internacional es esencial para aclarar los informes contradictorios y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública", escribió el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X.

En rueda de prensa en Ginebra, la OMS afirmó más temprano que verifica la defunción con las autoridades rusas.

"La evaluación inicial de riesgos realizada por la OMS, basada en la información disponible, indica que el riesgo es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para la Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea", declaró el portavoz de la OMS Christian Lindmeier.

Según las autoridades rusas, no se ha detectado la enfermedad durante la autopsia a la mujer.

Según el gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, una inspección de una comisión de expertos ha concluido que "la causa de la muerte fue una neumonía" de origen "indeterminado".

Además, añadió, ningún empleado del instituto de lucha contra la peste ha acudido al médico desde la defunción de la joven.

FUENTE: Con información de EFE