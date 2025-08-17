Tiroteo deja al menos tres muertos y ocho heridos en Brooklyn

Al menos tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas en un tiroteo ocurrido esta madrugada en una tetería del distrito neoyorquino de Brooklyn, por motivos todavía bajo investigación.

El incidente ocurrió en torno a las 03.30 hora local cuando varios hombres armados comenzaron a disparar en la tetería Taste of the City, en el barrio de Crown Heights, según informó la comisaria jefe de Policía de la ciudad, Jessica Tisch, en rueda de prensa.

Investigación Gobernador de Montana anuncia la captura del autor del tiroteo que dejó cuatro muertos

Los fallecidos son hombres de entre 27 y 35 años, todos declarados muertos en la escena del crimen. Los ocho heridos, cinco hombres y tres mujeres, ya están recibiendo tratamiento médico y sus vidas no corren peligro.

Ningún sospechoso ha sido detenido hasta el momento, añadió la comisaria jefe.

Embed

FUENTE: EUROPA PRESS