lunes 10  de  agosto 2026
GUERRA EN IRÁN

Trump prorroga una exención para facilitar el flujo marítimo de petróleo entre puertos de EEUU

La medida se centra específicamente en el transporte de productos energéticos en momentos que la guerra contra Irán sigue afectando los precios de la energía

Vista aérea de la terminal de combustible ubicada en Fisher Island, el lugar que ha abastecido a barcos de carga y cruceros en PortMiami durante casi un siglo, el 02 de junio de 2026 en Miami, Florida.

Vista aérea de la terminal de combustible ubicada en Fisher Island, el lugar que ha abastecido a barcos de carga y cruceros en PortMiami durante casi un siglo, el 02 de junio de 2026 en Miami, Florida.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump volvió a prorrogar este lunes una exención que permite a buques extranjeros transportar petróleo y otros productos entre puertos de Estados Unidos, en momentos en que la guerra contra Irán sigue afectando los precios de la energía.

Esta prórroga de 90 días tiene un alcance más limitado que la anterior. Se centra específicamente en el transporte de productos energéticos, confirmó este lunes un funcionario de la Casa Blanca.

Lee además
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía de EEUU, Chris Wright (centro), durante una visita a la Faja Petrolífera del Orinoco, en el sur de Venezuela, el 12 de febrero de 2026
ECONOMÍA

Nebulosa envuelve destino de fondos por venta de petróleo en Venezuela
Imagen de un petrolero chino en el Puerto de Qingdao.
COMBUSTIBLES

Precios del petróleo suben ligeramente en mercados inestables

"Hoy, la administración Trump emitió una prórroga de 90 días de la exención de la Ley Jones para garantizar que nuestras fuerzas armadas y sectores clave mantengan un acceso ininterrumpido a recursos críticos", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

Según la funcionaria, la exención ha impulsado hasta ahora la entrega de productos esenciales como "gasolina, diésel y combustible para aviones".

Precios del petróleo

El alivio en esta ocasión también exige revisiones de la disponibilidad de buques estadounidenses antes de determinar si la exención se aplica a viajes individuales.

Los precios del petróleo se han disparado después de que ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero desataran una guerra que desde entonces ha envuelto al Medio Oriente.

Teherán respondió cerrando en la práctica el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el tránsito mundial de hidrocarburos.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos también han aumentado desde entonces, afectando el bolsillo de las familias mientras se acercan las importantes elecciones de medio mandato.

En virtud de la Ley Jones de 1920, la carga transportada por vía marítima entre puertos estadounidenses debe hacerse en buques construidos en Estados Unidos, de propiedad estadounidense y registrados bajo bandera estadounidense.

El objetivo de la ley era fomentar la industria naval norteamericana.

Negociaciones estancadas

El gobierno de Trump concedió en marzo una exención de 60 días para suspender temporalmente este requisito y amplió el alivio a finales de abril, mientras persistían las repercusiones económicas del conflicto.

Por ahora, las negociaciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz se encuentran estancadas.

Este lunes, los precios del petróleo se dispararon en un 5% por las preocupaciones del mercado por el estrecho.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Red de corrupción traza la ruta de millones de barriles de petróleo para Cuba que no llegaron

EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump

Trump responde a Irán: Estados Unidos también exige una indemnización por daños

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una mujer fue rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026.  
ALERTA

Al menos 80 muertos deja fuerte terremoto de 7.4 en dos ciudades de Colombia, y que se sintió en el Caribe

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Joyas de Rodríguez Zapatero proceden de una firma de socios vinculada a régimen de Maduro

EL terremotos de 7,4 obligó a De la espriella a declarar el estado de emrgencia (AFP)
TERREMOTO

Presidente de Colombia declara desastre de carácter nacional tras terremoto de magnitud 7,4

Calor en Miami
TOME NOTA

¿Por qué se siente tanto calor en el sur de Florida? Hay una sola explicación

Imagen referencial de estudiantes ingresando a un centro escolar.
REGRESO A CLASES

Broward y Palm Beach inician el curso escolar; Miami-Dade espera hasta el jueves

Te puede interesar

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Inmigración

EEUU revoca visados a más de 175.000 extranjeros durante el mandato de Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
EL terremotos de 7,4 obligó a De la espriella a declarar el estado de emrgencia (AFP)
TERREMOTO

Presidente de Colombia declara desastre de carácter nacional tras terremoto de magnitud 7,4

Los trenes de Brightline circulan a una velocidad de hasta 79 millas por hora entre Miami , West Palm Beach y Orlando.
ALTA VELOCIDAD HASTA EL ESTADIO

Florida: Brightline reactiva transporte gratis a Hard Rock Stadium, cómo usarlo

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Departamento de Justicia demanda a tres estados por ayudas a inmigrantes indocumentados

Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino y miembro del equipo Miami United FC.
INMIGRACIÓN

Un viaje a la final termina en custodia de ICE para jugador del Miami United FC