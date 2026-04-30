jueves 30  de  abril 2026
Escándalo

México pide pruebas "irrefutables" en caso de gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico por EEUU

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, ha desestimado algunas pruebas presentadas por los estadounidenses contra su camarada de Morena

Rubén Rocha Moya es el primer gobernador en ejercicio acusado de narcotráfico. (AFP)&nbsp;

Rubén Rocha Moya es el primer gobernador en ejercicio acusado de narcotráfico. (AFP) 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves a Estados Unidos pruebas "irrefutables" en el caso del gobernador de Sinaloa y nueve personas más acusadas de nexos con el narcotráfico por la fiscalía de Nueva York.

Rubén Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese violento estado desde 2021 y es considerado cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los otros imputados también son miembros del partido en el poder.

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"Si la fiscalía general (...) recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder" a la solicitud de detención para extraditar a los acusados a Estados Unidos, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa matutina. "Si la fiscalía general (...) recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder" a la solicitud de detención para extraditar a los acusados a Estados Unidos, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.

La mandataria izquierdista señaló además que, si no se presentan pruebas, sería evidente que “el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo en México”, añadió Sheinbaum al cuestionar las motivaciones de la acusación.

La fiscalía estadounidense asegura que Rocha Moya y otros nueve "antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden" se asociaron con el cártel de Sinaloa "para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos".

"Que vayan a la cárcel" -

Esta es la primera vez que un gobernador en funciones es acusado de narcotráfico.

"No vamos a proteger a nadie" en caso de que se compruebe la culpabilidad de los acusados, dijo la mandataria.

En Culiacán, capital de Sinaloa y sede del gobierno de Rocha, la población inquieta solo habla de las acusaciones contra los funcionarios de su estado, incluidos un senador y el presidente municipal.

“Que los investiguen y si están coludidos, que vayan a la cárcel”, dice con voz firme Alma Delia, una habitante de Culiacán que resguarda su apellido por temor a represalias.

"Si están investigando, tiene que salir todo a la luz" porque "no tenemos seguridad de nadie" en Sinaloa, agrega quejándose de la Guardia Nacional y de los militares.

Rocha Moya, de 76 años de edad, rechazó las acusaciones tan pronto se conocieron y este jueves convocó un evento público en el municipio de Navolato, según medios mexicanos.

"Siento ser una persona limpia", se limitó a responder a preguntas sobre los cargos en su contra.

"Nada que temer"

Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa que ya había conversado telefónicamente con el gobernante estatal.

"Le manifesté: Si no hay nada, no hay nada que temer, nada. Tiene que haber pruebas", insistió la mandataria.

Desde hace días los gobiernos de México y Estados Unidos cruzaban reclamos por la presencia de dos agentes de la CIA un operativo antidrogas, sin el consentimiento del gobierno mexicano.

Estos dos agentes murieron en un accidente automovilístico cuando regresaban del operativo.

De acuerdo con analistas, a Washington le desagradó la forma en que el gobierno mexicano respondió a este asunto.

“Se puso la presidenta sarcástica” y se burló incluso de un discurso reciente del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo Raúl Benítez Manaut, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en seguridad nacional.

Johnson criticó el fin de semana la corrupción en el país durante la inauguración de unas obras en Sinaloa.

“Ese nivel de relación no va a favorecer a México, porque desafortunadamente estamos haciendo negociaciones” con Estados Unidos, un país "con mucha más capacidad de presión", indicó Benítez Manaut.

Washington podría decir: "Ya no hay tratado" de libre comercio con México. Esto sería un fuerte golpe a la economía nacional, consideró el analista.

El cártel de Sinaloa fue designado como organización terrorista por el gobierno de Trump, quien ejerce una fuerte presión para detener el tráfico de drogas hacia su territorio, en particular del fentanilo.

La mandataría desestimó algunas de las pruebas presentadas por los estadounidenses, como una supuesta relación de pagos de sobornos a los políticos señalados. "Es de llamar la atención, es una hoja de papel", describió.

La gestión de Rocha Moya está marcada por la confrontación entre los "Chapitos" y los herederos del otro cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael "Mayo" Zambada, preso en Estados Unidos.

El enfrentamiento entre ambos grupos ha dejado centenares de muertos y desaparecidos en el estado.

Los presuntos nexos del gobernador de Sinaloa con el crimen organizado salieron a la luz en una carta del "Mayo" Zambada, en la que afirmaba que fue llevado bajo engaños a Estados Unidos cuando se dirigía a una reunión con Rocha Moya.

FUENTE: Con información de AFP

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