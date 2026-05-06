miércoles 6  de  mayo 2026
Elecciones primarias

Trump muestra su fortaleza en el Partido Republicano; sus candidatos se imponen en Indiana

La votación de Indiana era un auténtico test de estrés para medir la fortaleza de Trump entre los republicanos a pocos meses de las elecciones de medio mandato

Electores en Estados Unidos ejercen su derecho al voto.

Electores en Estados Unidos ejercen su derecho al voto.

ALLISON JOYCE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró que los candidatos de su preferencia se impusieran en las primarias republicanas para el Senado en Indiana, en un revés para los miembros del partido que en el pasado se negaron a respaldar al mandatario para rediseñar los distritos electorales del Estado.

Cinco de los siete aspirantes respaldados públicamente por Trump se impusieron el martes dejando fuera a la mayoría de los siete senadores estatales que el año pasado se opusieron e hicieron fracasar su plan para rediseñar los distritos electorales de Indiana.

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De acuerdo con analistas, la votación de Indiana era un auténtico test de estrés para medir la fortaleza de Trump entre los votantes republicanos a pocos meses de las elecciones de medio mandato que conformarán la Cámara de Representantes y el Senado para los dos últimos años de la legislatura.

Destituir a políticos que ayudan a la izquierda

"Las primarias de Indiana deberían dar a los conservadores la esperanza de que podemos destituir a los políticos que hablan como conservadores pero que, en última instancia, ayudan a la izquierda", dijo Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation, clave en las políticas de Trump.

Aunque las encuestas dicen que hay una baja en la popularidad del mandatario, el resultado de Indiana refleja lo contrario y muestra la fortaleza que aún conserva Trump en las filas republicanas y abre una ventana de esperanza para los dirigentes de su partido preocupados por el avance demócrata.

La victoria de los candidatos de Trump en Indiana ha sido de las mejores noticias que ha recibido el inquilino de la Casa Blanca en las últimas semanas, enredado aún en el final de la guerra de Irán, con unas negociaciones que no acaban de concretarse y un aumento del precio de la gasolina que incrementa el malestar de los estadounidenses con su gobierno.

El resultado de Indiana tiene también consecuencias en el rediseño de los mapas electorales ya que, aunque este estado no tendrá los nuevos límites para las elecciones de noviembre, sí podría servir de incentivo para que otros dirigentes republicanos, especialmente en el sur del país, impulsen cambios en sus mapas.

El "gerrymandering", o los cambios en los mapas electorales con el objetivo de beneficiar a un partido concreto, se han convertido en estrategia clave de republicanos y demócratas de cara a las elecciones de medio término.

Son varios los estados que están modificando sus mapas, aunque no está claro cuántos llegarán a tiempo con los nuevos repartos al 3 de noviembre.

La semana pasada, el Tribunal Supremo emitió un fallo que impide a los estados dividir distritos en base a la raza o minorías.

FUENTE: Con información de EFE

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