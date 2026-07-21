Trump advierte que EEUU responderá si los hutíes bloquean el Mar Rojo

El destructor de misiles de la Marina de EEUU, el USS Jason Dunham (DDG 109) (I) en maniobras de guerra en el mar Rojo

El presidente Donald J. Trump avisó este martes que Estados Unidos tomará medidas drásticas si los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, cumplen su amenaza de imponer un bloqueo marítimo en el mar Rojo.

"Hasta ahora no ha sucedido. Podría suceder, pero nosotros nos encargaremos del asunto", declaró el mandatario ante la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo libanés, Joseph Aoun.

Las declaraciones de Trump se producen después de que el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, anunciara un bloqueo contra buques vinculados a Arabia Saudita en el Mar Rojo.

Un bloqueo en esa zona abriría un nuevo frente en la guerra de Estados Unidos contra Irán, que ha provocado el cierre del Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

Trump recordó que Estados Unidos ya ha bombardeado en el pasado a objetivos hutíes y señaló que no ha habido "noticias suyas" desde entonces.

EEUU bombardeó varias semanas a los hutíes en Yemen

"Fueron unos 45 días de acciones muy contundentes que llevamos a cabo contra los hutíes, y no hemos tenido ningún problema con ellos", declaró el republicano.

Arabia Saudita, aliado de Washington, condenó este lunes el anuncio de los rebeldes hutíes prometiendo tomar "todas las medidas necesarias" para proteger sus buques.

Esta escalada representa el enfrentamiento directo más grave entre Arabia Saudita y los hutíes desde que ambas partes iniciaron un proceso de acercamiento respaldado por la ONU en 2022, que redujo drásticamente los ataques transfronterizos, si bien nunca se ha alcanzado un acuerdo de paz integral.

Las tensiones han aumentado en las últimas semanas después de que los hutíes acusaran al país del Golfo Pérsico de endurecer las restricciones en las zonas bajo su control y culparan a Riad de los ataques aéreos que dañaron las pistas del aeropuerto de Saná la semana pasada para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

FUENTE: Con información de EFE.