¿Bajar las tasas de interés o hacer una pausa? La Fed se prepara para una polémica reunión

WASHINGTON — ¿Bajar las tasas de interés o hacer una pausa? La Reserva Federal de Estados Unidos está inusualmente dividida, pero la suerte está echada para los mercados financieros, que esperan el tercer recorte consecutivo del año el miércoles.

Cuando la Fed se reunió por última vez en octubre, su presidente, Jerome Powell, afirmó que otra reducción de los tipos de interés clave estaba "lejos" de ser algo seguro en diciembre y señaló "opiniones muy divergentes" dentro del banco central.

Según las actas y las declaraciones posteriores, hay bandos opuestos entre los doce integrantes del comité de la Fed que fija las tasas.

Inflación a la baja

La inflación en Estados Unidos registró en septiembre un 2,8% anual, según el índice PCE que usa la Reserva Federal, publicado el viernes con semanas de retraso debido al cierre del gobierno.

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios más volátiles, como los de la energía y los alimentos, se redujo del 2,9% anual de agosto al 2,8%, según el Departamento de Comercio.

Algunos temen un aumento adicional de la inflación debido a los aranceles del presidente Donald Trump. A otros les preocupa el debilitamiento del mercado laboral, a pesar de que la inflación aún se ubica por encima del objetivo del 2% fijado por la Fed.

Los responsables de la política monetaria suelen mantener las tasas de interés en un nivel alto para frenar el aumento de los precios.

"Normalmente, cuanto más nos acercamos a una reunión de política monetaria, más claro se vuelve lo que hará la Fed. Esta vez es muy diferente", declaró la economista de Nationwide Kathy Bostjancic.

Sin embargo, la amplia mayoría de los inversores cree que se decidirá una reducción de un cuarto de punto, con lo cual las tasas quedarán entre el 3,50% y el 3,75%, según CME FedWatch.

La Fed inició un período de flexibilización monetaria con recortes tanto en septiembre como en octubre.

Pero desde entonces, los datos económicos oficiales han sido escasos debido al largo cierre presupuestario ("shutdown") en Estados Unidos, que se extendió desde el 1 de octubre hasta el 12 de noviembre debido a la intransigencia de los demócratas.

La última tasa de desempleo conocida (4,4%) es de septiembre; la de octubre nunca se publicará y la de noviembre se presentará después de la reunión de la Fed. Las cifras de inflación más recientes también son de septiembre (+2,8% interanual).

"Nos encontramos en una situación un tanto paradójica para una Fed que afirma depender de los datos económicos", dijo Gregory Daco, economista de EY-Parthenon.

Daco espera una "débil mayoría" a favor de otro recorte de las tasas de interés, pero cree que podría haber múltiples disensiones.

El sustituto de Powell

Además de la decisión del miércoles, la Fed también publicará proyecciones sobre sus perspectivas económicas y de política monetaria para 2026.

El próximo año marcará un período de cambios significativos con el fin del mandato de Powell como presidente en mayo.

Trump, quien ha criticado implacablemente a Powell por no recortar las tasas de manera más agresiva, señaló esta semana que su principal asesor económico, Kevin Hassett, podría sucederlo.

Hassett parece estar en sintonía con Trump en las principales cuestiones económicas que enfrenta la Fed.

"Las salvaguardas institucionales a menudo terminan llevando a los nombrados hacia cierto grado de independencia política", dijo Daco. "Creo que es muy difícil, en una reunión de la Fed, mantener un argumento alejado de la realidad".

Quien sea elegido por Trump necesitará ser confirmado en el Senado de mayoría republicana.

