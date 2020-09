Trump anima a quienes voten por correo a acudir también a las urnas

"Si no ha tabulado, vote. Simplemente voten y luego si la cuentan muy tarde, verán que ya han votado y no contará", ha defendido, según informa Bloomberg. "Enviarlo pronto y luego ir y votar", ha insistido el presidente, subrayando que si cuando acuden al colegio electoral su voto no aparece como ya emitido, voten de nuevo. "El voto va a contar", ha señalado.

El mandatario mantiene en las últimas semanas su pulso particular con el voto por correo, una opción que en medio de la pandemia actual se espera que escojan muchos estadounidenses. Trump defiende que existe riesgo de fraude en el voto por correo y que esta opción le perjudicará.

Los votantes estarían violando la ley si intentan votar por segunda vez, ya que hacerlo es ilegal en virtud de la legislación federal.

En el caso de Carolina del Norte, está permitido el voto provisional, un proceso que permite un escrutinio adicional de las papeletas si hay dudas sobre si una persona puede votar, incluido si ya ha votado.

Entretanto, el fiscal general, William Barr, ha advertido este miércoles en una entrevista en la CNN de que los estados y las autoridades locales están "jugando con fuego" si envían decenas de miles de papeletas de voto por correo para las elecciones. "No tenemos el tipo de uso generalizado de voto por correo que se está proponiendo", ha subrayado.