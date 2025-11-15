Trump anuncia demanda a la BBC hasta por $5.000 millones por manipular sus palabras en documental

La gente circula en la entrada a las oficinas de la cadena británica BBC en Londres a última hora de la tarde del 11 de noviembre de 2025.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció nuevamente sentirse en la "obligación" de demandar —como ya había amenazado— a la cadena británica BBC por "tergiversar" sus palabras antes del asalto al Capitolio en 2021 a fin de evitar que algo similar ocurra con otras personas y de destapar cuántas veces más ha sucedido.

"Tengo la obligación de hacerlo. No busco meterme en líos legales. Pero creo que tengo la obligación de hacerlo. Esto fue tan atroz. Si no lo haces, no evitas que vuelva a sucederle a otras personas", manifestó durante una entrevista para la cadena británica GB News.

El magnate denunció "más que falso"; lo que hicieron los trabajadores de la BBC al editar su discurso fue algo "corrupto" y adelantó que su equipo de abogados se prepara y "demandará".

"Los demandaremos por un valor de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares, probablemente en algún momento la próxima semana. Creo que tengo que hacerlo. Ellos incluso admitieron que engañaron", dijo Trump a los reporteros a bordo del Air Force One.

"Difamación"

Los abogados de Trump le enviaron una carta a la BBC el lunes acusando a la cadena de difamar al presidente por la edición en un video de un discurso antes de los disturbios en el Capitolio en enero de 2021, y les dio hasta el viernes para disculparse y pagar una compensación.

"La gente en Reino Unido está muy enojada por lo que pasó, como pueden imaginar, porque demuestra que la BBC son noticias falsas", dijo Trump el viernes por la noche.

"Veremos qué pasa. No me imagino que les vaya muy bien en ese juicio", advirtió antes de reiterar que se siente "obligado a interponer una demanda importante contra la BBC porque lo que hicieron es increíble".

En la misma línea, el inquilino de la Casa Blanca aseveró que la manipulación vista en este caso es "peor" que la de otros casos conocidos que se han saldado con multas millonarias y sugirió que esta puede no ser la primera vez que la BBC haya editado sus palabras "y las de otros".

"Una de las ventajas de los litigios es que descubriremos cuántas veces lo han hecho con otras personas. ¿Se lo han hecho a su primer ministro? ¿Se lo han hecho a Nigel (Farage, líder del partido Reform UK)?", se preguntó.

Daños y perjuicios

Estas declaraciones llegan después de que este miércoles barajase demandar a la corporación británica por "tergiversar" su discurso poco antes del asalto perpetrado por sus seguidores en el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, un incidente con el que buscaban evitar la certificación de los resultados electorales que daban la victoria a Joe Biden, resultados que Trump denuncia que fueron manipulados a favor del demócrata.

Se trata de la primera vez que Trump habla públicamente del asunto desde que su equipo legal notificó a la BBC de la existencia de una demanda por daños y perjuicios que asciende a cerca de 1.000 millones de dólares (863 millones de euros) y con la que el neoyorquino busca una disculpa y una compensación.

El presidente de la BBC, Samir Shah, ya había pedido disculpas anteriormente por estos contenidos al considerar que se produjo, según él, por un "error". Sin embargo, los abogados de Trump dieron hasta este viernes de plazo para lograr una "indemnización apropiada" por los "daños causados" por aquel reportaje.

Las disculpas de Shah estaban relacionadas con el hecho de que el reportaje apuntaba a una "culpabilidad directa" por parte de Trump a la hora de "instar" a una supuesta "acción violenta" en declaraciones realizadas justo antes del asalto, algo que no sucedió, que la BBC editó para hacer creer a su audiencia que Trump ordenó el asalto.

El caso puso al grupo en el ojo del huracán y acarreó las dimisiones de su director general y de la jefa de su cadena de información BBC News.

La cadena anunció el jueves que el presidente del Consejo de Administración de la BBC, Samir Shah, "envió una carta personal a la Casa Blanca para decirle claramente al presidente Trump que él y la empresa lamentan" el montaje de ese discurso.

No obstante, agregó: "Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se montaron esas imágenes, rechazamos firmemente que exista base legal para una denuncia por difamación".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP