martes 23  de  diciembre 2025
EEUU

Tribunal Supremo bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Trump "activó a la Guardia Nacional para proteger a los agentes federales y garantizar que los alborotadores no destruyeran edificios y propiedades federales

Agentes policias detienen a revoltosos de la extrema izquierda que intentan llevar el caos y la inseguridad a las ciudades gobernadas por la ultraizquierda para desestabilizar al gobierno del presidente Donald J. Trump.

SCOTT OLSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un golpe a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump el martes al bloquear el despliegue de tropas de la Guardia Nacional ordenada por él en Chicago.

Trump alega que la Guardia Nacional es necesaria para combatir el crimen y proteger a los agentes de inmigración y sus instalaciones en la tercera mayor ciudad del país, gobernada por los demócratas.

Manifestantes agreden a oficiales de la ley estatales y locales cerca de una instalación de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, Illinois, el 10 de octubre de 2025.
MIGRACIÓN

Tribunal federal devuelve a Trump el control de la Guardia Nacional en Illinois, pero veta su despliegue
Un hombre no identificado con uniforme militar yace en una camilla y es trasladado en una ambulancia el 26 de noviembre de 2025 en el centro de Washington, DC.
ESTADOS UNIDOS

Muere la soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington

La Corte Suprema, controlada por los conservadores con 6 de los 9 magistrados, rechazó un recurso contra la orden de despliegue presentada por el gobierno.

Tres jueces conservadores —Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch— se posicionaron en contra del despliegue.

El presidente republicano ha enviado tropas de la Guardia Nacional a tres ciudades gobernadas por demócratas este año —Los Ángeles, Washington y Memphis—, pero sus esfuerzos por hacerlo en Portland y Chicago han quedado trabados en los tribunales.

El presidente "activó a la Guardia Nacional para proteger a los agentes federales y garantizar que los alborotadores no destruyeran edificios y propiedades federales. Nada en la decisión de hoy menoscaba ese objetivo central", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

Violencia contra agentes federales

El gobernador de Illinois y la alcaldesa de Chicago, ambos demócratas, se han opuesto firmemente al despliegue de tropas.

Después de que dos tribunales inferiores fallaran en contra del envío de tropas a Chicago, el gobierno de Trump presentó un recurso de urgencia ante el alto tribunal.

En su presentación ante la Corte Suprema, el procurador general, John Sauer, afirmó que los agentes federales en Chicago se ven "obligados a operar bajo la amenaza constante de la violencia de los manifestantes".

El bloqueo del despliegue "interfiere indebidamente con la autoridad del presidente y pone innecesariamente en peligro al personal y la propiedad federal", agregó Sauer.

Unos 300 efectivos de la Guardia Nacional siguen en el área de Chicago, pero no participan en operaciones.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

