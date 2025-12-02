martes 2  de  diciembre 2025
ATENTADO

El afgano acusado de ataque a dos guardias nacionales en Washington se declara "no culpable"

El juez ordenó la detención de Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, sin posibilidad de libertad bajo fianza y fijó la próxima audiencia para el 14 de enero

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, un ciudadano afgano que es el sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El ciudadano afgano, Rahmanullah Lakanwal, acusado del ataque a tiros contra dos guardias nacionales en Washington la semana pasada, uno de los cuales murió, se declaró este martes "no culpable" de los cargos de asesinato, reportó la prensa estadounidense.

El juez ordenó su detención sin posibilidad de libertad bajo fianza y fijó la próxima audiencia para el 14 de enero.

Gritó "Allah akbar" ("Dios es grande" en árabe) cuando abrió fuego, según uno de los militares presentes, citado en documentos judiciales publicados el martes.

La fiscal de Washington, Jeanine Pirro, había anunciado el viernes que sería acusado, entre otras cosas, de asesinato tras la muerte de una de las dos víctimas, Sarah Beckstrom, de 20 años.

La otra, Andrew Wolfe, de 24 años, gravemente herido, está en proceso de recuperación, declaró el martes la secretaria de Justicia, Pam Bondi, explicando que estuvo en el hospital con sus padres el día anterior.

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años y quien resultó herido durante su arresto, se declaró no culpable por medio de una videoconferencia desde el hospital en el cual se encuentra internado.

Sin embargo, los videos que circulan en las redes sociales muestran a Lakanwal sacando una pistola, seguido por un miembro de la Guardia Nacional que devolvió el fuego.

Además del delito de asesinato, Lakanwal está acusado de un delito de agresión con intención de matar, posesión de un arma de fuego y posesión de un arma de fuego durante un acto violento.

Lakanwal entró a Estados Unidos en 2021 con permiso humanitario como parte de la Operación "Aliados Bienvenidos" de la administración Biden sin el debido escrutinio, tras la retirada estadounidense de Afganistán y la toma del país por los talibán. La operación tenía como objetivo apoyar y reasentar a los afganos vulnerables, incluyendo a aquellos que habían colaborado con las tropas estadounidenses en el pasado. No obstante, la solicitud de asilo del sospechoso fue aprobada en abril de 2025, en los primeros meses de la nueva administración de la Casa Blanca.

Ataque "dirigido"

La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, informó que el atacante, identificado como Rahmanullah Lakanwal, vivía en el estado de Washington, al otro extremo del país, desde donde condujo un auto para llevar a cabo el tiroteo.

Se trató de un ataque "descarado y dirigido", perpetrado con un revólver Smith & Wesson, afirmó la fiscal.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que el sospechoso había formado parte de un comando respaldado por Washington que combatió contra los talibanes en Afganistán, y que llegó a Estados Unidos gracias a un programa de evacuación de afganos que colaboraron con el organismo.

Medios estadounidenses informaron el viernes que el hombre integró las "Unidades Cero" de los servicios afganos.

Estas unidades operaban fuera de la cadena de mando habitual y "en gran medida eran reclutadas, entrenadas, equipadas y supervisadas por la CIA", según la organización Human Rights Watch.

Políticas de asilo laxas de Biden

Los actuales jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional insistieron en que Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión debido a políticas de asilo laxas del gobierno de Biden.

Pero la oenegé AfghanEvac, que ayudó a asentar afganos en Estados Unidos, sostiene que estos pasan por "algunos" de los procesos de verificación de seguridad más "exhaustivos" de todo el mundo, según su opinión.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

