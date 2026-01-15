jueves 15  de  enero 2026
Posguerra

Trump anuncia la creación del "consejo de paz" para Gaza, clave en la fase dos del plan

Este comité de expertos trabajará bajo la supervisión del consejo de paz, que se espera sea presidido por Trump

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTONEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la creación de un "consejo de paz" para Gaza, un elemento clave de la fase dos de un plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en el territorio palestino.

La creación del consejo se produce poco después del anuncio de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros, encargado de administrar la Franja de Gaza en la posguerra.

Este comité de expertos trabajará bajo la supervisión del consejo de paz, que se espera sea presidido por Trump.

"Es para mí un gran honor anunciar que SE HA FORMADO EL CONSEJO DE PAZ", escribió Trump en su plataforma Truth Social, y añadió que los miembros del organismo se darán a conocer "en breve".

"Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", afirmó Trump.

Despliegue de fuerza internacional

El plan también contempla el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para ayudar a asegurar Gaza y entrenar a unidades seleccionadas de la policía palestina.

"La pelota está ahora en el campo de los mediadores, del garante estadounidense y de la comunidad internacional para dar al comité los medios para actuar", dijo el jueves en un comunicado Basem Naim, uno de los cabecillas de Hamás.

El plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos entró en vigor por primera vez el 10 de octubre, lo que facilitó el retorno de todos los rehenes en manos del grupo terrorista Hamás y el fin de los combates con Israel.

La segunda fase del plan está ahora en marcha, aunque ensombrecida por cuestiones no resueltas.

Para los palestinos, la cuestión central aún es la retirada militar completa de Israel de Gaza, un paso incluido en el marco del plan, pero para el cual no se ha anunciado un calendario detallado.

Hamás, por su parte, se ha negado a comprometerse públicamente con un desarme total, una exigencia no negociable por parte de Israel y Estados Unidos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

