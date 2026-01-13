martes 13  de  enero 2026
Evalúa cooperación

Israel anuncia la ruptura de relaciones con tres organizaciones internacionales

La semana pasada, el presidente Donald Trump ordenó la retirada de EEUU de 66 organizaciones internacionales por "ya no servir a los intereses estadounidenses"

El ministro de Defensa, Israel Katz; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir

El ministro de Defensa, Israel Katz; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunció este martes la ruptura de relaciones con tres organizaciones internacionales, incluidas dos agencias de la ONU, tras la retirada de Estados Unidos de 66 organismos globales la semana pasada.

La cancillería israelí informó que el ministro, Gideon Saar, también había ordenado revisar la cooperación de Israel con un número no especificado de otras organizaciones.

Lee además
Fuerzas de seguridad israelíes aseguran una calle en Cisjordania el 24 de diciembre de 2025.
Seguridad nacional

Israel detiene a un hombre acusado de espiar para Irán y fotografiar residencia de exprimer ministro
Sistema láser de defensa Rayo de Hierro.
Tecnología militar

Ejército de Israel recibe su primer arma láser de defensa antiaérea, el sistema 'Rayo de Hierro'

En un comunicado en la red X, la cancillería señaló que "Saar ha decidido que Israel cortará de inmediato todo contacto con las siguientes agencias de la ONU y organizaciones internacionales".

A continuación enumeró ONU Energía, la Alianza de Civilizaciones de la ONU y el Foro Global sobre Migración y Desarrollo, aunque este último no forma parte del sistema de las Naciones Unidas.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorando ordenando la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales por "ya no servir a los intereses estadounidenses", según la Casa Blanca.

La orden de Trump se refería a 31 organizaciones de la ONU y otras 35 entidades, e incluía los tres organismos de los que Israel se retiró el martes.

El alcance de la relación de Israel con los tres organismos antes del anuncio no estaba claro.

Israel enfrentado con la ONU

Por ejemplo, respecto de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, la cancillería israelí los acusó de no haber invitado a Israel a participar, afirmando que "durante años se ha utilizado como plataforma para ataques contra Israel".

Israel también calificó a ONU Energía de ser una entidad "derrochadora", y apuntó que el Foro Global sobre Migración y Desarrollo "socava la capacidad de las naciones soberanas de hacer cumplir sus propias leyes de inmigración".

Israel lleva mucho tiempo enfrentado con la ONU, acusa a sus agencias de sesgo en su contra, especialmente tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Israel acusa repetidamente a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, de dar cobertura a militantes de Hamás, y sostiene que algunos de sus empleados participaron en el ataque terrorista.

En 2024, se aprobaron dos leyes que prohíben a esa agencia operar en territorio israelí y tener contacto con las autoridades israelíes.

La semana pasada, la UNRWA anunció que despediría a 571 de sus empleados fuera de la Franja de Gaza, alegando "dificultades financieras".

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Israel amenaza con suspender el acceso de ONG internacionales a Gaza por "vínculos con terroristas"

Tras el descabezamiento del liderazgo, Hamás busca nueva jerarquía en medio de la incertidumbre

Trump dice que actuará "de manera muy firme" si régimen de Irán ejecuta a manifestantes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Bryan Calvo jura como nuevo alcalde de Hialeah.
NUEVO EDIL

Bryan Calvo asume alcaldía de Hialeah y promete un gobierno basado en integridad, reforma y progreso

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
PERSECUCIÓN

Diosdado Cabello convierte el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

Te puede interesar

Imagen de una gasolinera de la petrolera CITGO en Estados Unidos.
REMATE

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

Decenas de cuerpos tendidos dentro del Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la provincia de Teherán en Kahrizak. Familiares buscan a sus seres queridos.
Protestas

Régimen iraní bloquea internet para ocultar la magnitud de la represión; cifra de muertos superaría los 6.000

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
EFICIENCIA

Bryan Calvo comienza su era en Hialeah ordenando sendas auditorías sobre la factura del agua y el 911