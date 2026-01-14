Plan de EEUU para Gaza avanza hacia la segunda fase que incluye la desmilitarización de Hamás

Una pancarta cerca de los escombros de un edificio derrumbado a lo largo de la calle costera al-Rashid de Gaza, da la bienvenida a las personas, el 26 de enero de 2025.

WASHINGTON — El plan impulsado por Estados Unidos para terminar con la guerra en Gaza avanzó hacia la segunda fase, tras lograr un acuerdo para formar el comité palestino que administrará el territorio durante la transición, afirmó este miércoles el emisario estadounidense, Steve Witkoff.

"Hoy, en nombre de Trump , anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 puntos del presidente para poner fin al conflicto en Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción", ha declarado el enviado especial de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, en redes sociales.

Este periodo establece "una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), y comienza la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado".

El enviado estadounidense expresó que "espera" que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "cumpla plenamente con sus obligaciones, incluyendo el retorno inmediato del último rehén fallecido" que queda en el enclave palestino. "De no hacerlo, las consecuencias serán graves", advirtió.

Por último, Witkoff destacó que durante la primera fase se entregó una carga de ayuda humanitaria "histórica", que "se mantuvo el alto el fuego" y que "regresaron todos los rehenes vivos y los restos de 27 de los 28 rehenes fallecidos". Así, agradeció "profundamente" a Egipto, Turquía y Qatar "por sus indispensables esfuerzos de mediación, que hicieron posible todos los avances hasta la fecha".

Comité

El gobierno egipcio anunció el miércoles que se alcanzó un "consenso" entre todas las partes sobre los 15 miembros que integrarán el comité tecnocrático palestino encargado de administrar la Franja de Gaza en el marco del plan promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El programa en 20 puntos presentado en octubre por el republicano, tras dos años de guerra, prevé que este comité de transición gobierne el territorio palestino bajo la supervisión de una Junta de Paz, presidida por el propio presidente de Estados Unidos.

Tras el anuncio del gobierno egipcio, la mayoría de los movimientos palestinos, entre ellos Hamás, y la presidencia palestina declararon rápidamente su apoyo al comité.

Esta instancia estará liderada por Ali Shaath, un exsubsecretario de la Autoridad Palestina, informaron en un comunicado conjunto Egipto, Turquía y Catar, mediadores en el proceso.

Los países mediadores no revelaron el resto de los miembros del comité, pero calificaron la conformación del órgano como "un avance importante que contribuye a los esfuerzos por consolidar la estabilidad y mejorar las condiciones humanitarias" en el territorio palestino, devastado por la guerra.

Además, afirmaron que esperan que esto "allane el camino para la aplicación" de la segunda fase del acuerdo de alto al fuego.

El movimiento islamista Hamás y Yihad Islámica, entre otros, afirmaron en un comunicado que acordaron "apoyar los esfuerzos de los mediadores para formar el Comité Nacional de Transición Palestino, al tiempo que se proporciona el entorno adecuado" para que comience su labor.

La presidencia palestina, con sede en Ramala, en Cisjordania, también anunció su apoyo en los medios de comunicación oficiales.

Una fuente de la oficina del gobierno palestino declaró a AFP que el comunicado "refleja la posición del movimiento Fatah", ya que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, es también el líder de ese grupo.

¿Quién es Ali Shaath, encargado del comité?

Los gobiernos de Qatar, Egipto y Turquía informaron de que el comité tecnócrata estará liderado por Ali Shaath, nacido en la gobernación de Jan Yunis y exviceministro de Planificación de la Autoridad Palestina. Entre sus principales funciones se encontraba elaborar planes estratégicos de desarrollo económico para el Estado palestino.

Shaath, quien actualmente vive en Cisjordania, también se desempeñó como subsecretario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, supervisando proyectos vitales de infraestructura y red vial. Asimismo, presidió el Consejo Palestino de Vivienda y la Autoridad Portuaria Palestina.

Los mediadores han destacado en un comunicado conjunto que la formación del comité "contribuirá a fortalecer los esfuerzos para consolidar la estabilidad y mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza", mientras que "allanará el camino para la implementación de la segunda fase".

"Todas las partes deben comprometerse plenamente a implementar el acuerdo para lograr una paz sostenible y crear las condiciones adecuadas para la reconstrucción de la Franja de Gaza, cumpliendo así las aspiraciones del pueblo palestino de seguridad, estabilidad y una vida digna", han agregado.

Presidencia palestina expresa gratitud

Por su parte, la Presidencia palestina ha dado la bienvenida a los "esfuerzos" realizados por Trump para completar la implementación de su plan de paz, que incluye la formación de un comité durante el periodo de transición. "Expresa su profundo reconocimiento y gratitud por el decidido liderazgo demostrado por Trump, cuya implicación directa y determinación han contribuido a crear una nueva oportunidad para la paz, la estabilidad y la buena gobernanza en Gaza", reza un comunicado.

"También reconoce el importante papel y valora enormemente los significativos esfuerzos realizados por los Estados mediadores y garantes: Egipto, Qatar y Turquía, en apoyo a estos esfuerzos", manifestó, antes de reiterar "la importancia de vincular las instituciones de la Autoridad Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza, y de no crear ningún acuerdo administrativo, jurídico o de seguridad que promueva" una "división" o "fragmentación".

Asimismo, subrayó "la importancia de colaborar con Estados Unidos y socios para tomar medidas decisivas en Cisjordania, en paralelo con la fase de transición en Gaza", en particular para "impedir los planes de expansión de asentamientos y terrorismo de colonos, liberar fondos palestinos retenidos, prevenir el desplazamiento y la anexión, e impedir cualquier menoscabo de la Autoridad Palestina y la solución de dos Estados".

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa press