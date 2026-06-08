Netanyahu advierte a Irán que Israel "responderá con contundencia" si "comete el error" de volver a atacar

TEL AVIV.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , confirmó este lunes el cese de los ataques a Irán . Pero, advirtió que Israel "responderá con contundencia" si Teherán "comete el error" de atacar de nuevo después de que anunció el fin de sus ataques, prometiendo "medidas" si el país prosigue con sus "agresiones" en Líbano.

"En este momento el fuego en este frente está contenido (...) Si el régimen comete un error y nos ataca de nuevo, responderemos con contundencia porque Israel tiene pleno derecho a la autodefensa", indicó el primer ministro durante una comparecencia recogida por su oficina en redes sociales.

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Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este lunes el fin de sus ataques contra Israel, tras el lanzamiento de misiles en respuesta al bombardeo ejecutado el domingo por el Ejército israelí contra la capital de Líbano, Beirut. Alertaron de "medidas mucho más duras y aplastantes" si Israel "continúa sus agresiones", también en territorio libanés.

Netanyahu puntualizó que la "lucha" contra el partido-milicia chií e Irán "aún no ha terminado".

"Pensaron que dispararían desde territorio libanés e iraní contra Israel y que no reaccionaríamos. No sucedió ni sucederá, al menos no mientras yo esté al mando", argumentó.

Aseguró que Irán y Hezbolá "son más débiles que nunca", mientras que Israel es "más fuerte que nunca". Sostuvo también: "Defiendo firmemente nuestro derecho a actuar contra nuestro enemigo".

Reiteró que Teherán "nunca tendrá armas nucleares".

Llamada de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, según informó un funcionario de la Casa Blanca. Sin embargo, no se ofrecieron detalles de la conversación entre ambos.

"Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato", dijo Trump en su red Truth Social.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP