Irán e Israel anuncian el cese de las hostilidades

Israel e Irán anunciaron el lunes que habían puesto fin a las hostilidades entre ambos, después de haberse atacado directamente por primera vez desde el inicio de un frágil alto el fuego en la guerra en Medio Oriente.

Después de semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto, la región se incendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut el domingo, al que Irán respondió con una salva de misiles.

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El ejército israelí lanzó ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y apuntó contra sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

Este lunes, el mando militar de los extremistas iraníes afirmó haber "infligido una respuesta" a Israel y anunció "el cese de la operación".

Sin embargo, advirtió que, "si continúan los ataques y la hostilidad, incluido en el sur de Líbano, se adoptarán medidas mucho más severas y contundentes que las anteriores".

El régimen iraní, asfixiado por un bloqueo naval y la destrucción casi total de su poder militar, sigue con su tono amenazantes y desafiante frentre a Israel, aunque ha bajado la intensidad cuando se trata de EEUU.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que "las hostilidades en este frente cesaron".

"Tras los golpes que asestamos al régimen terrorista de Teherán, este dejó de atacarnos", afirmó el mandatario, quien añadió que si Irán "comete el error de reanudar sus ataques", Israel respondería "con toda la fuerza".

El presidente estadounidense, Donald J. Trump reclamó las acciones de los terroristas iraníes, pero también a su aliado Israel, que detuvieran "de inmediato" los ataques, los primeros desde el 8 de abril, cuando entró en vigor la tregua.

En un mensaje poco después, dijo que ambas partes buscan "alcanzar un ALTO EL FUEGO inmediato" y que las negociaciones avanzan.

Israel en su derecho a defenderse

Netanyahu declaró en un mensaje televisado que "Israel tiene todo el derecho a defenderse", y afirmó que le comunicó esto mismo al presidente Trump.

A pesar de las advertencias iraníes contra los ataques israelíes, incluido en Líbano, Israel afirmó que "seguirá actuando" contra los terroristas de Hezbolá en este país, que ya dijeron que no aceptarán ningún acuerdo con Israel ni con EEUU.

"Rechazamos categóricamente las amenazas de Irán. Todo intento iraní de establecer un vínculo entre Líbano e Irán con el fin de atacar a Israel recibirá una respuesta de gran fuerza", declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado difundido por su oficina.

Un nuevo bombardeo israelí alcanzó este lunes un vehículo en la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, según la agencia estatal de noticias libanesa NNA.

El ejército israelí dijo haber interceptado tres proyectiles lanzados desde Líbano, y un periodista de la AFP que se encontraba cerca de la frontera vio tres explosiones en el aire.

El frente libanés es uno de los puntos más delicados en las negociaciones para terminar el conflicto en el Medio Oriente, ya que Irán insiste en que cualquier acuerdo debe incluir el fin de este conflicto paralelo entre ISrael y Hezbolá.

Dos acuerdos de tregua bajo el auspicio de Estados Unidos no frenaron los combates, especialmente activos en el sur de Líbano, donde Israel lleva a cabo una incursión militar.

El proceso diplomático

Los hostilidades entre Israel e Irán se produjeron en un momento delicado para los esfuerzos diplomáticos con vistas a poner fin al conflicto.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró tras el anuncio del cese de los ataques contra Israel que su país no había "abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones".

Previamente, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, había afirmado que las consultas diplomáticas seguían en marcha, pero que el proceso podría verse "afectado" por la escalada.

Mientras hablaba en la sede del Ministerio de Exteriores, en el centro de Teherán, una fuerte explosión hizo temblar el edificio, según un periodista de la AFP que asistía a la rueda de prensa.

En la capital iraní, la incertidumbre sobre una posible reanudación de la guerra pesaba sobre los residentes.

"La economía está paralizada, la sociedad sufre estrés postraumático, la moral está por los suelos", dijo Farhad, un chef de 35 años.

"Nadie sabe qué nos deparará el mañana".

Jerusalén también despertó el lunes en medio de ruido de explosiones y alertas antiaéreas.

Las autoridades decretaron el cierre de escuelas en todo Israel, aunque el Ministerio de Educación anunció que volverían a abrir el martes, una señal de que ambas partes esperan que se mantenga el alto el fuego.

FUENTE: Conn información de AFP.