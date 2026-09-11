Antonio Ledezma descarta negociar su regreso a Venezuela con Delcy Rodríguez

Antonio Ledezma, líder de la oposición y exalcalde en Venezuela.

MIAMI.- El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, negó haber negociado con la cabecilla del régimen chavista, Delcy Rodríguez, las condiciones para regresar a Venezuela y sostuvo que cualquier proceso de transición política debe incluir elecciones presidenciales libres y la liberación de los presos políticos.

En una entrevista para el portal de noticias El Nacional , Ledezma rechazó las versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto acuerdo con Rodríguez para facilitar su retorno al país y dejó claro que no regresará como resultado de una negociación que implique renunciar a sus principios políticos.

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“El deseo de retornar a mi país es un sentimiento que llevo marcado entre pecho y espalda, alimentado cada día por el dolor de la nostalgia que sufrimos los exiliados. Sin embargo, ese retorno jamás será el resultado de una claudicación”, dijo.

Ledezma, uno de los principales aliados políticos de la Nobel de la Paz María Corina Machado, negó cualquier entendimiento con el régimen chavista.

“No, de ninguna manera. Los principios y los valores no se pactan. Jamás me prestaría a un juego que traicione la causa democrática”, respondió al ser consultado sobre la existencia de algún acuerdo o negociación con el régimen chavista.

Cuestiona continuidad del régimen

El exalcalde rechazó que el cambio de figuras al frente del Ejecutivo venezolano represente una transformación política y aseguró que la estructura represiva del chavismo permanece intacta.

“No existe ningún nuevo gobierno; lo que hay en Venezuela es la misma dictadura continuista. La única diferencia es un cambio cosmético en la vocería, pero el aparato represivo sigue intacto”, dijo.

También descartó que existan garantías políticas o de seguridad bajo la actual estructura de poder y cuestionó cualquier intento de presentar el escenario actual como una normalización de la situación venezolana.

“Con tiranos y violadores de derechos humanos no hay reconciliación posible, solo justicia”, agregó.

“Cambiar la cara en Miraflores no borra los expedientes en La Haya. Quienes dirigen hoy el Estado heredaron y protegen a los mismos verdugos. Por eso, hablar de normalización o de garantías bajo este esquema es una total infamia”, manifestó.

Elecciones presidenciales

Sobre una eventual negociación para alcanzar una salida política, Ledezma situó la convocatoria a elecciones presidenciales como el principal punto de cualquier agenda de transición.

“Aquí no hay alternativa: la prioridad absoluta e innegociable debe ser la fijación de una elección presidencial. Esa es la verdadera medicina para curar la profunda herida que sufre Venezuela”, indicó.

En ese contexto, reivindicó la participación ciudadana en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia durante ese proceso.

“Millones de venezolanos superaron las irregularidades preparadas de antemano en el Consejo Nacional Electoral”, dijo, al destacar la participación ciudadana pese a las restricciones impuestas por el régimen.

El objetivo, agregó, debe ser que el país vuelva a las urnas mediante comicios presidenciales legítimos y con garantías democráticas.

Exige libertad para los presos políticos

La liberación de los presos políticos es, para Ledezma, otro de los asuntos que debe ocupar un lugar central en cualquier negociación sobre una eventual transición.

“Otra tarea inaplazable es lograr la libertad definitiva de todos los presos políticos venezolanos. No se puede hablar de transición ni de democracia mientras sigan civiles y militares tras las rejas por el simple hecho de defender la Constitución y la libertad”, indicó.

La excarcelación de los detenidos por motivos políticos, añadió, debe estar entre las prioridades de cualquier mesa de negociación.

Advierte sobre los venezolanos en el exilio

Ledezma, también rechazó que los cambios políticos recientes puedan utilizarse para cuestionar la situación de los venezolanos que han solicitado asilo o refugio en otros países.

“Mientras esa maquinaria de persecución siga operando en la impunidad y controlando las instituciones, el peligro para los ciudadanos es real, latente y letal. La comunidad internacional no puede dar la espalda a los refugiados venezolanos basándose en un cambio de fachada”, afirmó.

Al referirse a los millones de venezolanos que permanecen fuera del país, pidió mantener la determinación y no ceder ante las campañas que, a su juicio, buscan generar desesperanza.

“A mis hermanos desterrados, a esos millones que llevan a Venezuela guardada como el tesoro más sagrado en el pecho, les digo: no se dejen quebrar el espíritu”, expresó.

“No hay tiranía eterna ni distancia que pueda borrar nuestro derecho a regresar. La gesta del 28 de julio de 2024 demostró de qué temple estamos hechos. Sigamos firmes, respaldando la ruta de la libertad auténtica, porque muy pronto nos vamos a abrazar en una Venezuela libre, soberana y verdaderamente justa”, concluyó.

FUENTE: Con información de El Nacional