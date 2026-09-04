Trump confirma que sus enviados llevan una propuesta a Moscú y Kiev para poner fin a la guerra

Foto de ucranianos frente a un edificio bombardeado por los rusos en la region del Donetsk.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que enviaba a Jared Kushner y Steve Witkoff a Moscú y Kiev con una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania, que ya lleva cuatro años.

"Llevan consigo una propuesta para terminar la guerra", dijo Trump a los periodistas. "Los enviamos para ver si podemos lograr algo, y puede que haya una buena posibilidad de que lo consigamos".

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Trump no quiso decir si el plan implicaba que Ucrania cediera territorio, como ha sugerido anteriormente, pero añadió: "Tenemos una idea para la paz".

Será la primera vez que Kushner y Witkoff visiten Kiev desde que Trump volvió a la presidencia el año pasado con la promesa de poner fin a la guerra de Ucrania.

Ambos enviados estadounidenses han visitado Moscú anteriormente.

Alto el fuego durante la visita de EEUU

Trump declaró a los periodistas que la culpa de que el conflicto, que arrancó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania, continúe es un "problema de personalidad" de Vladimir Putin y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Zelensky dijo anteriormente que había propuesto observar un alto el fuego con Rusia mientras los enviados estadounidenses visitan Moscú y Kiev.

"No habrá ataques aéreos de nuestra parte, y Rusia debe garantizar recíprocamente un alto el fuego —sin sus propios ataques aéreos— durante el tiempo necesario para llevar a cabo estas conversaciones", dijo Zelenski en su discurso vespertino.

Trump, por su parte, restó importancia a la decisión de Alemania a principios de esta semana de culpar a Rusia de un intento de ataque con drones contra un aeropuerto.

"Hablo con él. Lo conozco muy bien. Putin no está buscando atacar territorio de la OTAN", dijo Trump en el Despacho Oval cuando se le preguntó sobre la acusación alemana.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo que "por el momento, no existen condiciones concretas" para poner fin a la guerra. "El trabajo continúa y los contactos continúan", señaló el ruso sobre las posibilidades de lograr un acuerdo con Kiev.

Está previsto que los enviados del presidente Trump también viajen a Ucrania después de pasar por Moscú. Zelenski instó a que el encuentro tuviera un "contenido sustantivo" y puso de relieve la importancia de que Washington siguiera participando "activamente" en los contactos diplomáticos para poner fin a la guerra, ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press