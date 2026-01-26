lunes 26  de  enero 2026
ALERTA MáXIMA

El portaviones estadounidense Abraham Lincoln llega al Medio Oriente

"El Grupo de Ataque del Portaviones Abraham Lincoln está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales", dijo en X el Comando Central (Centcom)

El Grupo de Ataque del Portaviones Abraham Lincoln ya está desplegado en el Medio Oriente

El Grupo de Ataque del Portaviones Abraham Lincoln ya está desplegado en el Medio Oriente

Pixabay

El grupo de ataque del portaviones "USS Abraham Lincoln" ha llegado a Medio Oriente, informó el lunes el mando militar de Estados Unidos, que refuerza así su presencia en la zona en medio de fuertes tensiones con Irán.

El portaaviones y los buques que lo acompañan fueron enviados a la región desde que el régimen de Irán reprimía y asesinaba a miles de manifestaciones. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump no avanzó en una acción militar contra Teherán, ha insistido en que todas las opciones siguen sobre la mesa.

Lee además
El logo de la plataforma TikTok y de fondo la bandera de EEUU.
TRANSFORMACIóN

TikTok se vuelve estadounidense en EEUU... ¿qué cambiará?
Gente cruzando la Sexta Avenida bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026..
Alerta

Gran tormenta invernal causa al menos once muertes en EEUU

"El Grupo de Ataque del Portaviones Abraham Lincoln está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales", dijo en X el Comando Central (Centcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central.

Las protestas que sacuden la República Islámica de Irán empezaron a finales de diciembre en protesta por el costo de la vida, pero derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático establecido desde la revolución de 1979.

Un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos dijo el lunes que confirmó la muerte de casi 6.000 personas durante las manifestaciones fuertemente reprimidas en Irán.

Trump advirtió repetidamente a Irán que, si mataba a manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente, y también animó a los iraníes a tomar el control de las instituciones estatales. "La ayuda está en camino", les dijo.

Pero no ordenó ataques, tras destacar que Teherán había detenido más de 800 ejecuciones por la presión de Washington.

El portavoz del ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, advirtió contra una eventual intervención y dijo que Irán tenía "confianza en sus propias capacidades".

"La llegada de un buque de guerra de este tipo no afectará la determinación y seriedad de Irán para defender a la nación", dijo, en una aparente referencia al "USS Abraham Lincoln".

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Fuerte tormenta paraliza tráfico aéreo de EEUU y satura aeropuertos del sur de Florida

Portaviones nuclear de EEUU opera cerca de Varadero, Cuba: ¿Se acerca una acción directa?

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La factura de impuestos a la propiedad descompone el presupuesto familiar cada año.
FLORIDA

Impuestos a la propiedad o no, he ahí el dilema

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Imagen referencial. 
CUBA

Sin combustible y con una crisis sistémica el régimen castrista se prepara para la guerra

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
MEDIDAS

Canadá dice que no firmará acuerdo de libre comercio con China tras amenazas de Trump

Una mujer pone una vela mientras la gente se reúne para una vigilia en honor a las víctimas del accidente de tren de alta velocidad del 18 de enero, que causó la muerte de 45 personas en Adamuz, el 25 de enero de 2026, en la estación de tren de Huelva (España)
SINESTRO

Realizan actos de recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en España

Te puede interesar

Agentes arrestan a un revoltoso de la izquierda radical en Minneápolis.
CASA BLANCA

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

Por Leonardo Morales
Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
IMPACTO AEROPORTUARIO

Fuerte tormenta paraliza tráfico aéreo de EEUU y satura aeropuertos del sur de Florida

Manifestantes expresan su dolor por la muerte del enfermero Alex Pretti.
DEBATE

Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

Gente cruzando la Sexta Avenida bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026..
Alerta

Gran tormenta invernal causa al menos once muertes en EEUU