Miami-Dade regalará 2.500 árboles en Zoo Miami: cómo obtenerlos

MIAMI.- El condado Miami-Dade regalará más de 2.500 árboles el domingo 13 de septiembre en Zoo Miami, durante el tercer y último evento de “Adopte-un-Árbol” de 2026, dirigido a propietarios de viviendas unifamiliares y dúplex que cumplan los requisitos del programa.

La actividad se desarrollará entre las 8:30 a.m. y las 11:00 a.m. en el zoológico, ubicado en 12400 SW 152nd St., Miami, FL 33177. Los árboles se distribuirán por orden de llegada y mientras duren las existencias.

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Los propietarios elegibles podrán recibir hasta dos árboles sin costo. La preinscripción ya está disponible en miamidade.gov/adopteunarbol y se recomienda completar el proceso con antelación para confirmar la elegibilidad y agilizar la recogida.

Sin embargo, las autoridades aclararon que registrarse previamente no garantiza que el participante reciba una especie determinada ni que haya árboles disponibles cuando llegue al evento.

Árboles frutales

Los residentes podrán escoger entre varias especies de árboles frutales, ornamentales y nativos o adaptados a las condiciones del sur de Florida.

La selección anunciada incluye achachairú —conocido también como achacha—, crabwood, mango injertado, jaboticaba, Jamaican caper, Simpson’s stopper, Spanish stopper, guanábana y anón.

La disponibilidad de cada variedad dependerá de las cantidades existentes durante la jornada. Por esa razón, quienes deseen tener más posibilidades de elegir una especie deberán acudir temprano, afirma el comunicado de prensa.

Además de la entrega de árboles, Burnie, la mascota del Miami HEAT, y las bailarinas del equipo participarán en la celebración.

¿Quiénes pueden recibir dos árboles gratis?

El programa permite que los propietarios de viviendas unifamiliares y dúplex ubicadas en Miami-Dade reciban hasta dos árboles gratuitos por año.

El Condado utiliza la preinscripción para comprobar que la propiedad cumple los requisitos y evitar demoras durante la entrega. Las personas que necesiten confirmar su elegibilidad también pueden llamar al 3-1-1.

Como parte de las celebraciones de Miami-Dade 250, los veteranos y miembros activos de las Fuerzas Armadas tendrán acceso a un proceso acelerado de adopción. Para beneficiarse deberán presentar una identificación que acredite su condición militar.

“Durante el intenso calor del verano, vemos con mayor claridad que nunca lo esenciales que son los árboles”, afirmó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

La alcaldesa señaló que los árboles ayudan a reducir las temperaturas y los gastos de refrigeración, mejoran la calidad del aire, embellecen las comunidades y pueden elevar el valor de las propiedades.

También destacó su función para manejar el exceso de lluvia y ofrecer protección natural frente a las marejadas ciclónicas.

“Cada árbol que plantamos y que permitimos que llegue a su madurez brinda beneficios duraderos para nuestro condado”, sostuvo Levine Cava, quien exhortó a los propietarios a aprovechar el programa.

Miami-Dade busca alcanzar un 30% de cobertura arbórea

“Adopte-un-Árbol” es una de las iniciativas con las que Miami-Dade intenta elevar su cobertura arbórea hasta el 30% del territorio.

Creado en 2001, el programa ha distribuido más de 250.000 árboles durante sus 25 años de funcionamiento, de acuerdo con el Departamento de Gestión de Recursos Ambientales de Miami-Dade (DERM).

“Adopte-un-Árbol es una de las principales iniciativas del condado de Miami-Dade para ampliar nuestra cobertura arbórea”, afirmó Loren Parra, directora de DERM y directora de Resiliencia del Condado.

Parra explicó que concentrar la distribución en propietarios elegibles permite aumentar las probabilidades de que los ejemplares sean sembrados y atendidos correctamente. También ayuda a comprobar que dispondrán del espacio verde necesario para crecer durante décadas.

Kionne L. McGhee, vicepresidente de la Junta de Comisionados de Miami-Dade y representante del Distrito 9, consideró que la entrega beneficia tanto a las familias como a las comunidades.

“Los árboles son una inversión en la salud, la belleza y el futuro de nuestras comunidades”, declaró McGhee. “Al dar árboles gratis a los propietarios de viviendas, estamos ayudando a crear vecindarios más frescos y verdes”.

Más de 5.000 árboles entregados durante 2026

Los dos primeros eventos de la temporada, celebrados en Hialeah y North Miami, permitieron distribuir más de 5.000 árboles.

Con los más de 2.500 ejemplares previstos para Zoo Miami, el Condado espera superar los 7.500 árboles entregados a residentes durante 2026.

Organizaciones comunitarias y entidades gubernamentales también ofrecerán orientación sobre cómo sembrar y cuidar correctamente los nuevos árboles.

Entre las organizaciones participantes figuran Miami HEAT, Dade County Federal Credit Union, Citizens for a Better South Florida, Dade Chapter of the Florida Native Plant Society, Urban Paradise Guild y UF/IFAS Extension Miami-Dade County. Así mismo, estarán presentes funcionarios de los departamentos de Desechos Sólidos y de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade.

Mascotas, cafecito y artículos para ahorrar agua y electricidad

Los asistentes podrán acceder a otros servicios y actividades durante el evento. Miami-Dade County Animal Services facilitará la adopción de mascotas, mientras que Café La Llave ofrecerá cafecito gratis.

El Departamento de Agua y Alcantarillado permitirá intercambiar cabezales de ducha antiguos por modelos nuevos de alta eficiencia. Los residentes también podrán cambiar bombillas incandescentes por hasta tres bombillas LED de bajo consumo, sin costo y mientras duren las existencias.

Las autoridades recomendaron verificar previamente los requisitos, registrarse en línea y llegar temprano. La información sobre elegibilidad, especies y oportunidades de voluntariado está disponible en el sitio de Adopte-un-Árbol o mediante una llamada al 3-1-1.

[email protected]

FUENTE: DERM