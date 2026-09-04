Retórica reaviva disputa por islas Malvinas, cuatro décadas después de la guerra

El 3 de enero de 1833 las islas Malvinas fueron ocupadas por fuerzas británicas (EFE)

LONDRES.- Tres hechos casuísticos repercutieron para que otra vez el mundo pusiera su mirada sobre el archipiélago del Atlántico Sur, un territorio británico de ultramar a 600 kilómetros de Argentina, por el cual en 1982 ambas naciones libraron una cruenta guerra. Hoy la retórica de los presidentes Donald Trump y Javier Milei, así como del jefe de la diplomacia británica encendieron el debate sobre Las Malvinas.

Hasta ahora, la retórica ha tomado la delantera y no ha pasado más allá de las declaraciones de los altos personeros involucrados en la discusión política.

Política Trump afirma que no descarta "revisar" la posición de EEUU sobre las Malvinas

El retorno del tema se dio cuando en junio pasado la selección albiceleste de fútbol durante el Mundial desplegó una pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras vencer 2-1 a Inglaterra en semifinales. Fue una demostración más de cómo la política permea todos los ámbitos del quehacer humano. Este fue el primer hecho.

Trump posición sobre Las Malvinas en revisión

Donald Trump en recientes declaraciones, afirmó que la posición de Estados Unidos sobre las Malvinas, (Falklands para los británicos) podría cambiar. EEUU en estas cuatro décadas ha mantenido una casi neutralidad en este conflicto territorial, pero han reconocido la administración de facto sobre el archipiélago de Gran Bretaña, pero no es una política oficial con respecto de la soberanía.

Las afirmaciones del presidente de EEUU se producen luego de que el diario británico The Daily Telegraph informara sobre que las autoridades de defensa estadounidenses preparan propuestas para incentivar a los aliados de la OTAN a cumplir sus compromisos de gastos. La opción de oponerse a la soberanía británica sobre Las Malvinas quedó en el tapete.

Este lunes, cuando Trump respondió preguntas a la BBC sobre si estaba revisando la postura en relación con Las Malvinas, respondió: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es sola una de muchas”.

El segundo hecho tiene que ver con las declaraciones del mandatario estadounidense y la búsqueda de apoyo para su guerra con Irán. En abril, en un correo interno del Pentágono, que se filtró, sugería que EEUU estaba considerando alternativas para sancionar a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no habían apoyado el conflicto bélico en el Medio Oriente. Y ahí, figuraba el posible cambio de postura sobre la reclamación británicas sobre Las Malvinas.

Para Milei pasó “algo muy fuerte”

La posibilidad de que Washington cambie de postura, le dio fuerzas al presidente argentino, Javier Milei, para que intensificara la disputa sacando provecho de las declaraciones de Trump y del proyecto petrolero entre Israel y la Reino Unido a unos 200 kilómetros del archipiélago en reclamación.

Para algunos, Milei interpretó las palabras de Trump como prueba de que su estrecha relación con el presidente estadounidense.

“Estados Unidos está considerando este cambio de postura porque sabe que Argentina tiene un socio fiable, alineado con los valores occidentales, en una posición estratégicamente importante que puede ser un valioso aliado en las próximas décadas”, dijo Milei en un discurso televisado a escala nacional.

También anunció medidas drásticas destinadas a detener el desarrollo del proyecto petrolero de aguas profundas León Marino, a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas, donde la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum planean comenzar las perforaciones en los próximos meses y empezar a extraer petróleo en 2028. Argentina considera que el proyecto constituye una explotación ilegal de recursos en aguas que reclama como propias. Este es el tercer hecho.

Amenazó con imponer sanciones más severas a las empresas involucradas en la perforación en alta mar y anunció nuevos fondos para una base naval en la provincia más meridional de Argentina, Tierra del Fuego, para reforzar la presencia militar del país cerca de las islas Malvinas.

"Argentina no se quedará de brazos cruzados", declaró Milei. "Cualquier avance adicional sobre las islas Malvinas será considerado una violación de nuestra seguridad nacional".

Este giro político de Milei ha causado extrañeza porque ha sido defensor de estrechar lazos con Gran Bretaña y se ha declarado admirador de Margaret Thatcher, que no goza de favoritismo entre los argentinos porque lideró la campaña para recuperar Las Malvinas.

El conflicto bélico de 1982 duró dos meses, murieron 649 soldados argentinos, 255 militares británicos y tres isleños.

“Podemos debatir sobre mi estilo. Podemos discrepar sobre la política fiscal o cambiaria”, dijo Milei. “Pero hay causas que trascienden cualquier diferencia política. Las Malvinas son una de ellas”.

Reino Unido reafirmó su soberanía en Las Malvinas

Reino Unido reafirmó este viernes que las islas Malvinas “son británicas”, después de que el presidente Javier Milei afirmara que hay “vientos de cambio” favorables a la reivindicación territorial argentina, a raíz de unas declaraciones de Donald Trump.

El jefe de la diplomacia británica, Ed Miliband, afirmó este viernes en X que “las islas son británicas y seguirán siéndolo, porque es la voluntad abrumadora de sus habitantes”.

La postura del Reino Unido respecto a las islas Malvinas “es inquebrantable”, reforzó.

En la misma plataforma, el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, apuntó que las islas “son británicos porque sus habitantes eligen ser británicos”.

"Si hay un conflicto, Trump se mete"

La disputa por la soberanía de las islas es reconocida oficialmente por una resolución de la ONU de 1965, que insta a ambas naciones a resolverla por la vía diplomática y a no adoptar decisiones unilaterales.

“La cuestión de las Malvinas le sirve a Trump para presionar al Reino Unido, para que cumpla con sus demandas en relación con el financiamiento de la OTAN, con la colaboración en la guerra en Irán”, dijo el jueves a la AFP Tomás Mugica, politólogo y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina.

“Muchas veces las posiciones retóricas de Trump, que son muy fuertes, no se corresponden con las iniciativas diplomáticas y militares que le siguen”, agregó.

“Si hay un conflicto, Trump se mete”, afirmó por su parte Juan Battaleme, politólogo y exsecretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del gobierno de Milei hasta diciembre de 2025.

Gasto de Defensa del Reino Unido

La retórica de estos últimos días ha llevado a que en Gran Bretaña se piense en los gastos militares. El primer ministro, Andy Burnham declaró que cumplirá con el compromiso de su predecesor, Keir Starmer, de destinar el 3.5% del PIB al gasto básico en defensa para 2035.

El martes, el ministro de hacienda británico, John Healey, informó que trazaría hoja de ruta clara para cumplir con ese compromiso con la OTAN

La incógnita está en saber si de la retórica Trump pasa a los hechos de inmediato o si esta revisión sobre la postura de Las Malvinas queda para después. Lo que abre otra interrogante: si EEUU cambia de posición, ¿cómo reaccionará la Unión Europea?

FUENTE: Con información de AFP/Fortune/BBC/NPR/Redes Sociales